Eine 77-Jährige aus den Niederlanden wurde vor einer Aldi-Filiale Opfer einer Betrugsmasche. Der mutmaßliche Täter soll in einem Auto mit deutschem Kennzeichen geflüchtet sein.

„Na ja, unterschreiben kann man immer, dachte ich. Er hatte eine ganze Liste, auf der angeblich lauter Menschen aus Oude Pekela standen“, erzählt die 77-Jährige.

„Aber die hatte er wahrscheinlich selbst eingetragen. “ Der Unbekannte hielt ihr außerdem einhin und fragte nach einer Spende. Marijke entschied sich für fünf Euro, woraufhin der Mann den Betrag eintippte und sie ihr iPhone an das Gerät hielt. Kurz darauf erhielt die Niederländerin eine Benachrichtigung auf ihrem Smartphone.

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Statt der erwarteten fünf Euro war eine höhere Summe verschwunden.