Betrügerischer Online-Shop verkauft gefälschte Deutschland-Tickets

Bahnreisende in Deutschland werden mit gefälschten Deutschland-Tickets zum Schwarzfahren verurteilt. Ein betrügerischer Online-Shop verkauft ungültige Tickets, die während der Gültigkeitsdauer im Hintergrund deaktiviert werden.

Einige Bahn reisende in Deutschland erleben zur Zeit eine unerfreuliche Überraschung. Trotz eines scheinbar gültigen Deutschland-Ticket s werden sie des Schwarzfahren s bezichtigt und müssen eine Strafe von 60 Euro bezahlen. Der Grund dafür ist ein unseriöser Online-Shop , der gefälschte Tickets verkauft hat. Diese Tickets waren zwar für einen kurzen Zeitraum gültig, wurden jedoch im Hintergrund ungültig gemacht, ohne dass die Käufer darüber informiert wurden, wie berichtet wurde.

Bei Kontrollen lässt sich der QR-Code nicht mehr scannen und das Ticket ist damit wertlos. Dies kann nicht nur teuer werden, sondern auch als Straftat gemäß §265a StGB gewertet werden.Wer ein Deutschland-Ticket besitzt, sollte dringend prüfen, wo es gekauft wurde. Wenn es von D-Ticket.su, zuvor unter D-Ticket.com bekannt, stammt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ungültig ist. In diesem Fall sollte man versuchen, das Geld über die Bank oder den Kreditkartenanbieter zurückzuerhalten. Sperren Sie außerdem vorsichtshalber Kreditkarten, falls Zahlungsdaten auf der betrügerischen Seite angegeben wurden.





