Betrugsmasche über Telefonnummer 017628279883

Achtung Betrüger! Wenn Ihr Telefon klingelt und die Nummer 017628279883 anzeigt, ignorieren Sie den Anruf. Kriminelle täuschen die Nummer und locken Sie mit Gewinnspiel-Abos. Im Gespräch werden Ihre persönlichen Daten ausgelesen, um Vertrauen zu gewinnen. Legen Sie auf und blockieren Sie die Nummer.

Wenn Ihr Telefon klingelt und die Nummer 017628279883 anzeigt, müsst Ihr das Gespräch nicht annehmen. Es handelt sich wieder einmal um eine Betrug smasche und bei diesem Telefonat ist nicht nur die Nummer gefälscht. Auch wenn die Nummer 017628279883 scheinbar um eine Handynummer handelt, werdet Ihr mit einem Callcenter verbunden, wenn Ihr angeruft. Durch Call-ID-Spoofing fälschen Kriminelle die ausgehende Nummer und können dadurch verstecken, von wo sie wirklich anrufen.

Die Masche dahinter dreht sich erneut um Gewinnspiel-Abos, die nach einer Gratis-Periode kostenpflichtig werden, wenn man nicht vorher kündigt. Ihr habt angeblich so ein Abo abgeschlossen und die Kündigung vergessen. Aus diesem Grund soll nun ein 24-monatiger Gewinnspiel-Vertrag in Kraft treten. Aus „reiner Kulanz“ rufen euch jetzt diese Mitarbeiter des „Verwaltungszentrums“ an und schlagen euch vor, stattdessen einen kurzfristigen Vertrag abzuschließen, um viel Geld zu sparen. Um euch vom Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen zu überzeugen, lesen sie euch viele eurer persönlichen Daten vor und fragen „zum Abgleich“, ob diese stimmen. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Daten gestohlen wurden und die Anrufer keinerlei rechtliche Handhabe gegen euch haben. Legt einfach auf, wenn sie mit ihrer Geschichte beginnen und blockiert dann diese Nummer. Eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur ist in so einem Fall sinnlos, da die Handynummer gefälscht ist und ihr die echte Nummer nicht kennt. Bei Android und iPhone könnt Ihr so eine Telefonnummer einfach sperren, indem Ihr sie aus der Anrufliste direkt in die Blockliste befördert. Im „Telefoniecenter“ der Telekom nennt sich diese Sperrliste ganz einfach „Negativliste“ und dort legt Ihr fest, welche Anrufe Ihr im Festnetz blockieren möchtet. Die Fritzbox-Blockliste für Spam- und Betrugsanrufe findet Ihr im Router in den Einstellungen





Follow_the_G / 🏆 24. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Betrug Gewinnspiel-Abo Callcenter Call-ID-Spoofing Blockieren

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Paypal-Betrugsmasche: So können Sie sich schützen und das sollten Sie jetzt tunNürnberg - Vorsicht beim Online-Shopping: Aktuell häuft sich eine gefährliche Betrugsmasche bei PayPal. Die Verbraucherzentrale warnt eindringlich.

Weiterlesen »

Fake-QR-Codes an Parkautomaten: Wie Sie der „Quishing“-Betrugsmasche entgehenScannen, Bezahlen, zack, schon sitzt man in der Falle: Betrüger überkleben QR-Codes mit täuschend echten Fakes, um Daten zu stehlen. Wie Sie sich schützen können.

Weiterlesen »

Gefährliche PayPal-Betrugsmasche häuft sich stark - was Sie wissen solltenVorsicht beim Online-Shopping: Aktuell häuft sich eine gefährliche Betrugsmasche bei PayPal. Die Verbraucherzentrale warnt eindringlich.

Weiterlesen »

Skinny-Jeans: Warum Lady Di sie liebte und warum auch Sie sie (wieder) tragen solltenSkinny-Jeans sind zurück auf dem Laufsteg. Wie man den Trend richtig stylt, wusste Lady Di bereits in den 1990er-Jahren.

Weiterlesen »

Introvertierte Menschen: So erkennen Sie sie und fördern Sie den AustauschDieser Artikel gibt Einblicke in die Welt von introvertierten Menschen, erklärt ihre typischen Verhaltensweisen und bietet Tipps, wie man mit ihnen besser kommunizieren kann.

Weiterlesen »

TageshoroskopSehen Sie, was die Sterne für Sie bereithalten und lesen Sie Ihr persönliches Tageshoroskop.

Weiterlesen »