Warnung vor gefälschten Elster E-Mails, die mit falschen Steuerbescheiden für 2025 locken. Erfahren Sie, wie Sie die Betrugsmails erkennen und Ihre Daten schützen.

Derzeit kursiert eine gefälschte E-Mail, die sich als offizielle Post des Finanzamt s ausgibt und Empfänger dazu verleiten soll, auf einen Link zu klicken. Die betrügerische Nachricht suggeriert, dass ein Steuerbescheid für das Jahr 2025 bereits vorliegt und dessen Abruf durch einen einzigen Klick möglich sei. Das Design der E-Mail imitiert das vertraute Aussehen offizieller Korrespondenz, wobei das grüne Logo, eine fiktive Bescheidnummer und der Betreffstatus "Ungelesen" die Täuschung perfektionieren sollen. In Wirklichkeit zielen diese精心 gestalteten Nachrichten darauf ab, die sensiblen Zugangsdaten zum Elster -Portal sowie Bank- und Kreditkartendaten der Betroffenen zu stehlen.

Erkennungsmerkmale der gefälschten Nachrichten

Die Täuschung lässt sich trotz der professionellen Optik an mehreren entscheidenden Details erkennen. Ein Blick auf das Absenderfeld offenbart sofort die Unehrlichkeit der Nachricht, da der Name "ELSTER" hinter einer völlig fremden E-Mail-Adresse verborgen ist. Zudem fällt die unpersönliche Anrede "Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer" auf, die typischerweise in offiziellen Schreiben des Finanzamts vermieden wird. Die Absender nutzen psychologischen Druck, indem sie eine dringende Aufforderung enthalten, die Mitteilung umgehend zu lesen. Unter dem Text platziert ein grüner Knopf eine Falle, auf die unvorsichtige Nutzer tippen sollen, um angeblich den Bescheid einzusehen.

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Geschichte und Methoden der Betrugsversuche

Die Verbraucherzentrale warnt bereits seit 2017 vor dieser spezifischen Art von Betrugsversuchen, die sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt haben. Im Jahr 2024 versuchten Kriminelle, Empfänger zur Installation einer vermeintlichen Sicherheits-App zu überreden, um Zugriff auf ihre Geräte zu erlangen. Eine weitere Entwicklung im November 2025 zeigte, dass falsche Elster-E-Mails kombiniert mit täuschend echten Briefen lockten, die eine angebliche Steuererstattung versprachen. Diese Schreiben enthalten Links oder QR-Codes, über die Empfänger angeblich ihren Zugang erneuern sollen, was jedoch ein Angriff auf die Sicherheit der Steuerakte darstellt.

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Sicherheit der Steuerdaten und Folgen

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Integrität der persönlichen Steuerunterlagen zu wahren, da ein erfolgreicher Zugriff auf das Elster-Konto katastrophale Folgen haben kann. Gelingt es den Betrügern, ein Elster-Konto zu übernehmen, können sie dort persönliche Steuerunterlagen einsehen und missbrauchen. Um sich vor solchen Angriffen zu schützen, sollten Nutzer ihren Zugang niemals über Links in E-Mails aktivieren, sondern stattdessen selbst in Ihrem Browser zum offiziellen Portal navigieren. Nach der sicheren Anmeldung sehen Sie im geschützten Postfach, ob tatsächlich ein Bescheid vorliegt oder ob die E-Mail lediglich eine Falle war.

Erforderliche Schritte im Schadensfall

Um die Ausbreitung dieser Spam-Nachrichten zu verhindern und andere Nutzer zu warnen, sollten Sie die verdächtige E-Mail am besten gleich als Spam markieren. Dies hilft dem Filter, ähnliche Nachrichten in Zukunft besser zu erkennen und zu blockieren. Haben Sie Elster-Zugangsdaten auf einer verdächtigen Seite eingegeben, wenden Sie sich umgehend ans Finanzamt, um den Zugang sperren zu lassen. Sind zudem Bank- oder Kartendaten betroffen, informieren Sie sofort Ihre Bank, um unbefugte Abbuchungen zu verhindern. Ist bereits ein finanzieller Schaden entstanden, sollten Sie eine Strafanzeige bei der Polizei stellen, um den Fall rechtlich verfolgen zu lassen.