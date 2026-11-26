Vor über einem Jahr stieß ein betrunkener Autofahrer bei Lauffen am Neckar mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Eine Frau starb bei dem Unfall. Jetzt steht der 51-Jährige vor Gericht.

Vor über einem Jahr stieß ein betrunkener Autofahrer bei Lauffen am Neckar mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Eine Frau starb bei dem Unfall. Jetzt steht der 51-Jährige vor Gericht.

Heilbronn - Wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung muss sich ein 51-Jähriger vor dem Amtsgericht Heilbronn verantworten. Der Angeklagte soll im Mai 2025 betrunken mit seinem Auto auf einer Landesstraße bei Lauffen am Neckar frontal mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammengestoßen sein. Bei dem Unfall starb eine 58-jährige Frau, drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Vor Gericht richtete der Geschäftsmann persönliche Worte an die Familie.

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Es sei nicht zu entschuldigen. Dennoch wolle er sie wissen lassen, dass es ihm unendlich leidtue, von ganzem Herzen.