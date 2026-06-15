Better Call Saul: Ein Meisterwerk, das seinem Vorgänger das Wasser abgräbt

Better Call Saul gilt als eines der besten Spin-offs der Seriengeschichte und übertrifft in vielen Rankings sogar Breaking Bad. Die Vorgeschichte des zwielichtigen Anwalts Jimmy McGill, der später zu Saul Goodman wird, überzeugt durch komplexe Charaktere, subtile Erzählweise und ein fast perfektes Finale. Die Serie schafft es, sowohl die Geschichte des Drogenkartells als auch die persönlichen Konflikte ihres Protagonisten meisterhaft zu verweben.

Better Call Saul ist ein Spin-off, das in vielerlei Hinsicht nicht nur seinem Original, sondern vielen anderen Serien überlegen ist. Die Serie, die als Vorgeschichte des zwielichtigen Anwalts Saul Goodman aus Breaking Bad konzipiert wurde, entwickelte sich zu einem eigenständigen Meisterwerk, das in zahlreichen Rankings mittlerweile auf Augenhöhe mit oder sogar über dem gefeierten Vorgänger steht.

Was zunächst wie eine klassische Fortsetzung wirkte, entpuppte sich als eine der besten Serien, die je produziert wurden. Im Zentrum steht Jimmy McGill, dargestellt von Bob Odenkirk, der seine Transformation vom ehrgeizigen, aber oft scheiternden Juristen zum berühmten Strafverteidiger Saul Goodman durchlebt. Die Serie besticht durch eine ungewöhnlich tiefe Charakterentwicklung und eine Erzählweise, die sich Zeit lässt und dabei stets fesselt. Neben Jimmy McGill werden auch andere Figuren auf beeindruckende Weise weiterentwickelt.

Seine Kollegin Kim Wexler, gespielt von Rhea Seehorn, wird zu einer der komplexesten und faszinierendsten Figuren der Serie. Auch Chuck McGill, Jimmys Bruder, der unter elektromagnetischer Hypersensibilität leidet, und sein Partner Howard Hamlin bringen spannende Dynamiken in die Handlung. Parallel dazu wird die Geschichte des Drogenkartells fortgesetzt, wobei alte Bekannte wie Gus Fring, Mike Ehrmantraut und die Salamanca-Familie erneut auftauchen. Neue Charaktere wie Lalo Salamanca fügen der Welt zusätzliche Tiefe und unerwartete Wendungen hinzu.

Diese Mischung aus vertrauten und neu eingeführten Figuren sorgt dafür, dass die Serie sowohl für Fans von Breaking Bad als auch für Neueinsteiger zugänglich bleibt. Ein besonderes Merkmal von Better Call Saul ist die subtile Erzählweise. Im Gegensatz zu vielen modernen Serien, die dem Publikum jede Motivation erklären und Konflikte offen aussprechen, verlässt sich die Serie auf das, was zwischen den Zeilen geschieht. Die Spannung entsteht durch Blicke, kleine Gesten und ungesagte Worte.

Regisseure wie Vince Gilligan und Peter Gould halten sich an einen langsameren, unaufgeregten Erzählrhythmus, der es den Kraftmomenten erlaubt, umso stärker zu wirken. Es gibt nicht jede Folge einen überraschenden Plot-Twist oder künstlich erzeugtes Drama. Stattdessen werden Konflikte über mehrere Folgen und Staffeln hinweg aufgebaut, bis sie schlieÓlich ihren emotionalen oder dramaturgischen Höhepunkt erreichen. Diese Geduld wird belohnt, etwa mit Folgen, die auf IMDb Bewertungen von 9,8 oder sogar 9,9 erhalten.

Nach sechs Staffeln fand die Serie mit dem Finale Saul Gone ihren Abschluss. Dieses Ende wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert und gilt als eines der befriedigendsten Finale der Fernsehgeschichte – eine Leistung, die nur wenigen Serien gelingt. Auf IMDb erreicht die letzte Folge eine Wertung von 9,8. Das Finale vermeidet große, dramatische Gesten und überzeugt stattdessen durch ruhige, abgeschlossene Momente, die den Weg des Protagonisten perfekt abrunden.

Es gelingt Gilligan und Gould, eine künstlerische Vollendung zu erreichen, die vielen aktuellen Produktionen fehlt. Insgesamt steht Better Call Saul auf Platz 25 der besten Serien auf IMDb und wird zu Recht als eine der großen Serien aller Zeiten angesehen.





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