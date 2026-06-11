Better Call Saul: Ein Spin-off, das seinen Vorgänger übertrifft

"Better Call Saul" ist ein Spin-off der erfolgreichen Serie "Breaking Bad" und erzählt die Vorgeschichte des zwielichtigen Anwalts Jimmy McGill, der später als Saul Goodman bekannt wird. Die Serie konzentriert sich nicht nur auf Jimmy, sondern erzählt parallel dazu auch die Geschichte des Drogenkartells weiter.

Ein Spin-off, das sein Original nicht nur ergänzt, sondern für viele sogar übertrifft - und mit einem Finale endet, das noch lange nachhallt. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Eine der meistgefeierten Serien der letzten Jahre, die in vielen Rankings inzwischen sogar auf Augenhöhe mit oder über ihrem berühmten Vorgängersteht. Was zunächst wie ein klassisches Spin-off wirkte, entwickelte sich zu einer der besten Serien jemals.

Die Serie erzählt die Vorgeschichte des zwielichtigen Anwalts Jimmy McGill (Bob Odenkirk), der später als Saul Goodman bekannt wird.

"Better Call Saul" ist auf jeden Fall ein mehr als gelungenes Spin-off. In unserem Video zeigen wir euch weitere Beispiele von guten, aber auch ein paar Beispiele von schlechten Spin-off-Serien. Dabei schafft es "Better Call Saul", ähnlich wie "Breaking Bad", spannende und komplexe Charaktere und deren Beziehungen untereinander zu erzeugen. Personen wie Jimmy's Anwaltkollegin Kim Wexler (Rhea Seehorn), sein Bruder Chuck (Michael McKean) oder dessen Partner Howard Hamlin (Patrick Fabian) bringen spannende Komponenten in die Serie.

Doch die Serie fokussiert sich nicht nur auf Jimmy McGill, sondern erzählt parallel dazu auch die Geschichte des Drogenkartells weiter. Auch hier findet "Better Call Saul" die perfekte Mischung aus alten Bekannten, wie die Salamancas, Gus Fring (Giancarlo Esposito) oder Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) und neuen Leuten, die spannende Perspektiven und Elemente hinzufügen.

Anders als viele aktuelle Serien, die gerne dazu neigen, den Zuschauer*innen alles zu erklären und jede Motivation von Charakteren aussprechen zulassen, erzählt "Better Call Saul" die Konflikte subtiler. Vieles passiert zwischen den Zeilen oder in dem, was nicht gesagt wird. Auch in der ruhigen Erzählweise bleiben sich Vince Gilligan und Peter Gould treu. Die Serie ist grundsätzlich sehr langsam und unaufgeregt erzählt.

Und genau das lässt die besonderen Momente so herausstechen. Es gibt nicht jede Folge einen großen Wow-Effekt und künstlich erzeugtes Drama. Konflikte werden über mehrere Folgen und Staffeln aufgebaut, bis sie irgendwann ihren Höhepunkt finden. Dadurch erreicht "Better Call Saul" teilweise Folgenwertungen von 9,8 oder sogar 9,9 mit ihren jeweiligen letzten Folgen stark polarisiert haben, schaffte es "Better Call Saul", ein fast perfektes Ende abzuliefern und so gut wie alle Fans zufriedenzustellen.

Die letzte Folge der sechsten Staffel ("Saul Gone") hat auf IMDb eine Wertung von 9,8. Besser als "Yellowstone" und "1883": Diese grandiose Western-Serie vom "Dutton Ranch"-Schöpfer ist endlich auf Netflix im Stream. Auch hier spart es sich die Serie, auf große dramatische Momente zu setzen, sondern schafft es durch kleine, subtile Gesten die Fans zu erreichen und einen perfekten Schlusspunkt hinter den Charakter Saul Goodman zu setzen.

Damit gelingt Gilligan und Gould eine Kunst, an denen es vielen aktuellen Serien mangelt. Vollkommen zu Recht gilt "Better Call Saul" damit als eine der besten Serien aller Zeiten und nimmt auf IMDb Platz 25 ein





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