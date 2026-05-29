Bettina zeigt erste Einblicke von der Hochzeit mit Donald Trump Jr.

Die Braut hat die ersten privaten Einblicke von der Hochzeitsparty gezeigt. Die Fotos auf Instagram sind atemberaubend und zeigen die ganze Dekoration.

Die Hochzeit von Donald Trump Jr. und Bettina hat viele Überraschungen bereitgehalten. Die Braut hat endlich die ersten privaten Einblicke von der Hochzeit sparty gezeigt. Die Fotos auf Instagram sind atemberaubend und zeigen die ganze Dekoration , die wie aus einem romantischen Märchenbuch aussieht.

Die Gäste feierten zwischen Blumenmeeren und Kerzenschein, während die Braut sich selbstbewusst präsentierte mit einem Motto, das perfekt zu ihr passt: "Married, not tamed". Eine kleine Kampfansage mit Augenzwinkern, die zeigt, dass die neue Mrs. Trump auch nach dem Jawort ihren eigenen Kopf behalten will. In einem Video ist die Hochzeitsrede von Trump-Junior zu hören, in der er sagt, dass sie einfach dieselben Dinge teilten, kämpften und lachten.

Bettina gab eine Liebeserklärung ab, in der sie sagt, dass sie ihn heiraten würde, selbst wenn sein Nachname anders wäre, weil er ein unglaublicher Mann ist. Sie ist stolz darauf, nun ein Teil seiner Familie zu werden. Die Hochzeit war ein Traum, und die Gästeliste soll nur rund 50 Namen umfasst haben. Nur ein prominenter Gast fehlte: Papa Trump





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