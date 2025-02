Bettwäsche-Hygien: Warum regelmäßiges Wechseln so wichtig ist

Obwohl der Fokus während der Pandemie oft auf Händewaschen lag, ist die regelmäßige Reinigung der Bettwäsche ebenso wichtig. Mikroorganismen wie Hausstaubmilben, Bakterien und Pilze können sich in unserem Bett ansiedeln und gesundheitliche Probleme verursachen.

Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass Bakterien und Viren überall lauern können. Auch in unserem Schlafzimmer und im Bett finden sich diese Mikroorganismen. Es ist daher wichtig, die Bettwäsche regelmäßig zu wechseln. Eine Statista-Umfrage in Deutschland ergab, dass 18 Prozent der Befragten dies wöchentlich tun, 41 Prozent alle zwei Wochen und 33 Prozent einmal im Monat. Sechs Prozent wechseln die Bezüge sogar nur alle zwei bis drei Monate.

\Wenn man bedenkt, dass wir ein Drittel unseres Lebens im Bett verbringen, ist regelmäßiges Wechseln der Bettwäsche sinnvoll. Während wir schlafen, verlieren wir Schweiß, Körperflüssigkeiten, Haare und Hautschuppen. Letztere dienen als Nahrung für Hausstaubmilben, die in jedem Bett vorkommen. Die Milben und deren Ausscheidungen können Allergien, Asthma und Ekzeme auslösen. Zudem bringen wir unzählige Bakterien mit ins Bett. Das AOK Gesundheitsmagazin empfiehlt, alle zwei Wochen Kissen-, Bett- und Spannbezüge zu waschen. Der Wechselrhythmus hängt aber auch von persönlichen Faktoren ab. Wer viel schwitzt oder nackt schläft, sollte die Bezüge und Laken am besten einmal pro Woche austauschen. Auch die Jahreszeit spielt eine Rolle, da wir im Sommer mehr schwitzen als im Winter. Wenn ein Haustier öfters mal in den Schlafgemächern zu finden ist, sollte die Bettwäsche lieber öfter in der Waschmaschine landen. Dabei sollte ein 60-Grad-Waschgang gewählt werden, um sicherzustellen, dass Keime abgetötet werden. \Nicht nur die Bettwäsche, sondern auch unsere Kissen sind gerne von Mikroorganismen bevölkert. Dort bilden sich häufig Pilzkulturen, da sie dort ideale Bedingungen vorfinden, um sich zu vermehren. „Wir glauben, der Grund, warum man so viele findet, ist, dass die meisten von uns nachts am Kopf schwitzen“, sagt Infektiologe David Denning gegenüber der BBC. Der Wissenschaftler hat mit seinem Team im Jahr 2006 sechs Kissen von Freunde und Familie genauer unter die Lupe genommen. In den Kissen, die bereits zwischen 1,5 und 20 Jahren in Benutzung waren, fanden sie überall Pilze. Diese haben Auswirkungen auf Menschen mit respiratorischen Krankheiten wie Asthma. Denn Betroffene sind häufig gegen bestimmte Pilzarten allergisch. Die Pilze überleben sogar Waschgänge bis zu 50 Grad. Außerdem vermehren sie sich durch die Feuchtigkeit. Laut Dunning sollten Menschen mit Lungenkrankheiten daher ihr Kissen alle drei bis sechs Monate austauschen. Wer nicht darunter leidet, sollte dies laut Dunning wenigstens alle zwei Jahre tun





