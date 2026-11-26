Eine Postsendung mit einem weißen Pulver hat in Bad Berleburg für einen größeren Einsatz gesorgt. Das Amtsgericht wurde evakuiert.

Drei Personen waren beim Öffnen des Päckchens in der Poststelle. Sie entdeckten den Beutel mit dem weißen Pulver. Um weitere Gefahren zu vermeiden, rückten Spezialkräfte der Feuerwehr an.

Notfallsanitäter untersuchten die drei Mitarbeiter und brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Sie wurden aber nicht verletzt und zeigten keine Symptome. Um was es sich bei dem weißen Pulver handelt, dass konnte auch Thomas Tremmel, Kreisbrandmeister des Kreises Siegen-Wittgenstein noch nicht sagen. Spezialkräfte der Feuerwehr nahmen eine Probe und untersuchten sie.

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Der Stoff war weder explosiv noch atomar belastet. ) angefordert, die in der Lage ist, den Stoff deutlich besser zu bestimmen. Die Beprobung werde vor Ort durchgeführt. Nach Auskunft der Polizei liegen derzeit keine Hinweise vor, dass sich Gefahren für die Bevölkerung ergeben.