Bevölkerungszahl Deutschlands 2025 leicht rückläufig - erste Abnahme seit 2020

Das Statistische Bundesamt meldet zum Jahresende 2025 rund 83,5 Millionen Einwohner, ein Minus von 110 000 Personen. Der Rückgang resultiert aus einem wachsenden Ungleichgewicht zwischen Geburten und Sterbefällen sowie einer schwächeren Nettozuwanderung, während die Altersgruppe 60‑ bis 79‑Jährige weiter wächst.

Deutschlands Bevölkerung szahl hat im vergangenen Jahr erstmals seit 2020 wieder abgenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten zum 31. Dezember 2025 rund 83,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik - das entspricht einem Verlust von etwa 110 000 Personen oder 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Vor diesem Rückgang war die Einwohnerzahl seit vielen Jahren kontinuierlich gewachsen, nur das Jahr 2020 bildete eine Ausnahme, die vor allem auf die stark eingeschränkte Zuwanderung während der Corona‑Pandemie zurückgeführt wird. Die aktuelle Entwicklung ist das Ergebnis einer ungünstigen Kombination aus sinkenden Geburtenzahlen, einem steigenden Überschuss an Sterbefällen und einer schwächeren Nettozuwanderung.

Im Detail hat die Zahl der Sterbefälle im Jahr 2024 bereits 331 000 über die Anzahl der Geburten hinaus gelegen; dieser Unterschied hat sich im Jahr 2025 auf 352 000 vergrößert. Gleichzeitig ist der Wanderungssaldo, also die Differenz zwischen Ein- und Ausreisen, deutlich zurückgegangen. Während im Vorjahr noch rund 430 000 Menschen mehr nach Deutschland zugezogen waren als ausgewandert, lag der Saldo 2025 nur noch bei etwa 235 000.

Das bedeutet, dass die Nettozuwanderung das demographische Defizit nicht mehr kompensieren konnte. Die Behörde betont, dass diese beiden Faktoren zusammen den leichten Bevölkerungsrückgang ausgelöst haben. Die Altersstruktur der Bevölkerung zeigt ein gemischtes Bild. Die Gruppe der 60‑ bis 79‑Jährigen verzeichnete einen Zuwachs von etwa 358 000 Personen, was einem Wachstum von 2,8 Prozent entspricht.

Im Gegensatz dazu nahm die Zahl der über 80‑Jährigen um rund 151 000 Menschen oder 2,5 Prozent ab - diese Kohorte gehört hauptsächlich zu den geburtenschwachen Jahrgängen rund um das Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch die jüngere Bevölkerung schrumpfte leicht: Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren gingen um etwa 88 000 Personen, also um 0,6 Prozent, zurück.

Insgesamt stieg die Anzahl aller Menschen im Alter von 60 Jahren und älter im Jahr 2025 um 387 000, wodurch ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung auf 31 Prozent anstieg - ein Plus von 0,5 Prozentpunkten. Diese demografischen Verschiebungen haben weitreichende Folgen für Arbeitsmarkt, Rentensystem und soziale Infrastruktur des Landes





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bevölkerung Geburtenrate Sterbefälle Nettozuwanderung Altersstruktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pirelli feiert 15 Jahre Formel-1-Zulieferung: Zahlen, Daten und Hintergründe zur Saison 2025Die Formel-1-Saison 2025 lieferte beeindruckende statistische Bestwerte. Pirelli blickt auf 15 Jahre als exklusiver Reifenlieferant zurück und verlängert den Vertrag bis 2028. Ein Rückblick mit Einschätzung von Nick Heidfeld und Jean Todt.

Read more »

World Cup of Darts 2025: Alle Infos zum Team-Event der PDCDer World Cup of Darts 2025 findet vom 11. bis 14. Juni statt. 80 Spieler aus 40 Ländern treten im Doppelmodus an. Deutschland wird von Gabriel Clemens und Martin Schindler vertreten. Das Turnier wird exklusiv auf DAZN übertragen.

Read more »

Füchse Berlin unterliegen Barcelona im Champions League Finale 2025Die Füchse Berlin verlieren das Finale der Handball-Champions League 2025 knapp mit 34:37 gegen den FC Barcelona. Trotz einer starken Saison, in der sie den DHB-Pokal gewannen und nur in der Bundesliga dem SC Magdeburg unterlagen, war die überragende Leistung des dänischen Torwarts Emil Nielsen mit 14 Paraden entscheidend für die Niederlage. Mathias Gidsel traf erst spät und unterlief ein Fehlpass, während Barcelonas Dika Mem vier Tore erzielte und bereits 2027 nach Berlin wechseln wird.

Read more »

Geschäftsjahr 2025: Unternehmen der Schwarz Gruppe erzielen 185,6 Milliarden Euro UmsatzDie Unternehmen der Schwarz Gruppe haben das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Umsatzplus und einer weiteren Festigung ihrer Marktposition abgeschlossen. In einem von wirtschaftlichen und geopolitischen

Read more »