Ihr möchtet auch im Winter ein sauberes Auto haben? Nicht immer ist es klug, bei eisigen Temperaturen in die Waschanlage zu fahren. Wir erklären...

Ihr möchtet auch im Winter ein sauberes Auto haben? Nicht immer ist es klug, bei eisigen Temperaturen in die Waschanlage zu fahren. Wir erklären euch, warum.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. auf das Waschen des Fahrzeuges zu verzichten. In diesem Fall kommt es durch die extremen Temperaturschwankungen zu schädlichen Belastungen am Lack sowie an den Kunststoff- und Gummiteilen.

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, denn das Waschwasser hat eine Temperatur von bis zu 30 Grad Celsius. Zudem kann es passieren, dass durch Feuchtigkeitsrückstände die Türschlosser vereisen oder die Dichtungen anfrieren. Herrscht nur leichter Frost, könnt ihr wie gewohnt euer Fahrzeug in die Waschanlage fahren. Ihr solltet aber sicherstellen, dass es entweder in einer Garage oder aber während einer anschließenden längeren Autofahrtmit einem entsprechenden Mittel beugt zum Beispiel Frostschäden und das Anfrieren am Blech vor.