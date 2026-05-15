Bewaffneter Juwelierüberfall in Hattingen: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Nach einem blitzschnellen Raubüberfall in der Heggerstraße sucht die Polizei nun mit Hilfe von Überwachungsbildern nach den Tätern.

In der beschaulichen Stadt Hattingen , die etwa 53.000 Einwohner zählt, kam es am späten Nachmittag des 28. Januar 2026 zu einem erschütternden Ereignis, das die lokale Gemeinschaft tief bewegt hat.

In der Heggerstraße, einer zentralen Einkaufsmeile, wurde ein Juweliergeschäft zum Ziel eines gewaltsamen Überfalls. Gegen 16.30 Uhr, als der Geschäftsbetrieb noch in vollem Gange war, drang ein bislang unbekannter Täter in das Lokal ein. Die Ruhe des Nachmittags wurde jäh unterbrochen, als die Situation innerhalb weniger Sekunden eskalierte. Was wie ein gewöhnlicher Kundenbesuch begann, verwandelte sich augenblicklich in einen Albtraum für die anwesende Mitarbeiterin, die mit einer Schusswaffe bedroht wurde.

Die Täter agierten dabei mit einer Präzision und Schnelligkeit, die darauf hindeuten, dass der Überfall sorgfältig geplant war und die Gegebenheiten vor Ort genau studiert wurden. Der Täter handelte äußerst entschlossen und aggressiv. Nachdem er die Mitarbeiterin mit der Waffe in Schach gehalten hatte, schlug er mit großer Wucht eine der Schmuckvitrinen ein. Das Bersten des Glases markierte den Höhepunkt der Tat, während der Kriminelle in kürzester Zeit wertvolle Schmuckstücke aus der Auslage entwendete.

Laut Aussagen des Ladeninhabers gegenüber der 'Westdeutschen Allgemeinen Zeitung' dauerte der gesamte Vorgang nur wenige Sekunden. Trotz der bedrohlichen Situation und der Präsenz einer Schusswaffe kam es glücklicherweise nicht zu einer direkten körperlichen Auseinandersetzung oder Verletzungen. Dennoch ist der psychische Schock für das Personal immens, da die Bedrohung mit einer Schusswaffe eine extreme Form der Gewalt darstellt.

Die Polizei konnte bisher keine genauen Angaben zum Wert der Beute oder zu den konkret gestohlenen Gegenständen machen, was darauf hindeutet, dass die Inventur und die genaue Bestandsaufnahme noch andauern. Unmittelbar nach der Tat suchte der Haupttäter das Weite und flüchtete zu Fuß durch die Innenstadt von Hattingen. Eine sofort eingeleitete großflächige Fahndung der Einsatzkräfte blieb jedoch erfolglos. Die Täter schienen die Fluchtwege in der Stadt bestens zu kennen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass der Täter vermutlich nicht allein agierte. Die Polizei geht nun davon aus, dass mindestens ein Komplize an dem Raub beteiligt war, der möglicherweise als Fahrer bereitstand oder die Umgebung sicherte. Diese Erkenntnis verschiebt den Fokus der Ermittlungen nun auf eine organisierte Tätergruppe. Die Koordination zwischen den verschiedenen Polizeieinheiten des Ennepe-Ruhr-Kreises wurde intensiviert, um die Spuren der Flüchtigen zu verfolgen und mögliche Verbindungen zu ähnlichen Delikten in der Region zu prüfen.

Da die klassischen Fahndungsmaßnahmen bisher keine Ergebnisse lieferten, setzt die Polizei nun auf die Unterstützung der Öffentlichkeit. Auswertungen von Überwachungskameras haben es ermöglicht, Aufnahmen der Tatverdächtigen zu sichern. Diese Bilder wurden nun offiziell von der zuständigen Staatsanwaltschaft freigegeben und veröffentlicht. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf einem Mann, der eine Körpergröße von circa 1,90 Metern aufweist.

Er ist die Person, welche die Mitarbeiterin direkt bedroht und die Vitrine zertrümmert hat. Die Ermittler hoffen, dass Personen, die die Tatverdächtigen auf den Fotos wiedererkennen oder zum Zeitpunkt des Überfalls in der Heggerstraße beobachtet haben, nun mutig werden und wertvolle Hinweise liefern. Die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, jede noch so kleine Information zu melden.

In einer Zeit, in der digitale Überwachung zwar hilft, aber nicht alles ersetzen kann, bleibt die Aufmerksamkeit der Bevölkerung ein entscheidender Faktor bei der Aufklärung solcher schweren Straftaten. Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02333/9166-0 zu melden. Die Aufklärung dieses Falls hat hohe Priorität, da die Tatbegehung mit einer Schusswaffe ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die gesamte Stadtgesellschaft darstellt und ein Signal gesendet werden muss, dass solche Gewalttaten nicht folgenlos bleiben.

Die Polizei arbeitet unter Hochdruck daran, die Identität der Männer zu klären und sie so schnell wie möglich festzunehmen





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