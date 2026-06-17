Bewaffneter Raubüberfall auf Juwelier in Hinterhof - Zwei Verdächtige gefasst

Bei einem Raubüberfall auf einen versteckten Juwelier in einem Hinterhof erbeuteten bewaffnete Täter Luxusuhren. Eine Großfahndung mit 40 Streifenwagen und einem Hubschrauber führte zur Festnahme von zwei Hauptverdächtigen. Ein dritter Mann wird noch geprüft. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Am späten Mittwochnachmittag kam es zu einem spektakulären Raubüberfall auf einen Juwelier in einem unauffälligen Hinterhof. Bewaffnete Täter drangen in das Geschäft ein und erbeuteten mehrere Luxusuhren .

Der Laden liegt versteckt in einem Innenhof und hat bewusst keine Schaufensterauslage, im Inneren befanden sich jedoch exklusive Waren. Nach ersten Erkenntissen handelt es sich bei der Beute um mehrere Rolex-Uhren. Die Polizei geht von mindestens zwei bewaffneten Tätern aus, die mit einem grauen Fluchtfahrzeug in Richtung Hauptbahnhof flüchteten. Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich rund 40 Streifenwagen beteiligten.

Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Stadtgebiet, der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Beamte sicherten Spuren und befragten Zeugen. Der Durchbruch gelang einer zivilen Streife, die gegen 17.50 Uhr ein verdächtiges Auto auf dem Mittleren Ring an der Auffahrt zur A9 kontrollierte. Im Fahrzeug befanden sich die beiden Hauptverdächtigen sowie ein dritter Mann.

Ob dieser an der Tat beteiligt war, wird noch geprüft, möglicherweise handelte es sich um den Fahrer des Fluchtwagens. Die beiden Verdächtigen sollen am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der genaue Schaden ist noch nicht beziffert, Ermittler schätzen ihn auf mehrere Hunderttausend Euro. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich zwei Personen im Laden, insgesamt gibt es vier Geschädigte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt





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