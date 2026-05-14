Bewahren Sie Ihre Ohren vor Druckproblemen im Flugzeug

Hals-Nasen-Ohrenarzt Michael Deeg warnt vor den Risiken einer Erkältung, wenn man ins Flugzeug steigt. Er betont, dass der Druckausgleich im Ohr entscheidend ist und erklärt, wie man ihn testen kann. Außerdem gibt er Tipps, wie man die Belastung für die Ohren minimiert und wie man Ohrenschmerzen und Hörverlust nach dem Flug behandeln kann.

Mit einer leichten Erkältung ins Flug zeug zu steigen, ist in vielen Fällen ungefährlich – aus Respekt vor den Mitreisenden sollte man aber zumindest eine Maske aufsetzen.

Doch je nach Symptomen kann es ratsam sein, am besten ganz aufs Fliegen zu verzichten. Wer mit verstopfter Nase und Ohrendruck ins Flugzeug steigt, riskiert starke Schmerzen – im schlimmsten Fall sogar bleibende Schäden. Darauf weist der Hals-Nasen-Ohrenarzt Michael Deeg vom entsprechenden Berufsverband bei. Der Grund: Bei einer Erkältung sind die Schleimhäute oft angeschwollen.

Genau das kann den wichtigen Druckausgleich im Ohr blockieren.

„Entscheidend bei einem Flug ist also, ob der Druckausgleich im Ohr funktioniert“, sagt Deeg. Ohne ihn kann es beim Ob das Risiko besteht, lässt sich einfach testen. Halten Sie sich die Nase zu und blasen Sie Luft in die Nase. Wenn es in den Ohren knackt, gelingt der Druckausgleich.

Bleibt dieses Gefühl aus, sollten Betroffene vorsichtig sein. Die größte Belastung für die Ohren entsteht nicht während des gesamten Fluges, sondern vor allem beim Sinkflug. Dann steigt der Druck in der Kabine – und damit auch im Ohr. Genau in dieser Phase kann ein gestörter Druckausgleich zu starken Beschwerden führen.

Die Flugdauer spielt dabei kaum eine Rolle. Allerdings kann die Belastung bei Reisen mit Zwischenstopps zunehmen, weil der Druckausgleich mehrfach gefordert ist. Nicht zu vermeiden, gibt es nur begrenzte Möglichkeiten. In schweren Fällen kann ein HNO-Arzt vorab ein sogenanntes Paukenröhrchen einsetzen.

Dabei wird das Trommelfell leicht geöffnet, sodass das Ohr dauerhaft belüftet wird. Es empfiehlt sich, während des Fluges viel zu trinken. Das kann helfen, die Schleimhäute feucht zu halten. Auch ein abschwellendes Nasenspray kann hilfreich sein.

Wichtig ist auch die Zeit nach dem Flug. Halten Ohrenschmerzen länger als zwei Tage an oder tritt ein Hörverlust auf, sollte das unbedingt ärztlich abgeklärt werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erkältung Flug Druckausgleich Ohrenschmerzen Hörverlust

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Steuern: So bewahren Sie Ihr Erbe vor der WegzugsteuerViele Vermögende fühlen sich vor der Wegzugssteuer sicher – solange sie in Deutschland bleiben. Doch auch die Mobilität der Erben kann die Steuer auslösen: Drei Strategien schützen Ihr Erbe effektiv.

Read more »

Vermögen: So finden Sie heraus, wie reich Sie wirklich sindTrotz Inflation zeigen aktuelle Daten, dass die Vermögen in Deutschland gewachsen sind. Der Handelsblatt-Rechner zeigt Ihnen, wo Sie im Vergleich zur deutschen Bevölkerung stehen.

Read more »

Wochenhoroskop für Fische: Heilende Energien, kreative Inspiration und finanzielle ChancenDas Wochenhoroskop für die Fische ermutigt, in dieser Woche offen zu bleiben und die Heilenden Energien zu nutzen, um unerwartete Freude zu erfahren. Wenn Sie dem natürlichen Lebensrhythmus vertrauen, werden sich günstige Möglichkeiten offenbaren. Ein tiefes Gefühl emotionaler Verbundenheit kann entstehen, wenn Sie offen bleiben. Geben Sie dem Glück Raum, seine stille Magie zu entfalten, und erleben Sie bereichernde Begegnungen und harmonische Zeiten. Mit klarem Willen prüfen Sie jetzt mögliche Finanzpartnerschaften. Die Woche fordert Sie dazu auf, Erlebnisse über Besitz zu stellen und berufliche Bande achtsam zu pflegen. Vertrauen baut das tragfähige Fundament, das langfristig Türen für finanzielle Chancen öffnen kann. Lassen Sie Ihre Intuition sanft leiten. Diese Woche berührt Sie kreative Inspiration. Malen oder Schreiben kann Ihre Seele nähren und neue innere Klarheit schenken. Erlauben Sie sich, die Ideen zu verfolgen und gleichzeitig auf Ihr Wohlbefinden zu achten. Bewegte Aktivität und neue Sportarten wecken Ihre Vitalität, beleben Körper und Geist und schenken Ihnen sanfte Kraft und Leichtigkeit.

Read more »

Investieren für den Ruhestand: So schließen Sie Ihre Rentenlücke – auch wenn Sie schon 50 sindMöchten Sie wirklich alle Einträge aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Read more »