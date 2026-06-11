Bewahren Sie Ihre Sicherheit: Der 3-Finger-Trick entlarvt Betrugsversuche mit Deepfakes

Eine verbreitete Betrugsmasche ist, dass die Tochter eines Benutzers mit einem Video-Anruf betrügt, indem sie behauptet, einen Autounfall gehabt zu haben und dringend Geld brauche. In Wirklichkeit ist die Tochter jedoch eine KI-generierte Figur, die eine betrügerische Stimme hat. Mit dem 3-Finger-Trick können Sie solche Betrugsversuche erkennen. Der Trick funktioniert so, dass Sie Ihr Gegenüber bitten, während des Videoanrufs drei Finger vors Gesicht zu halten. Bei KI-erstellten Bildern gibt es dann oft Probleme, die aufmerksame Augen erkennen können. Weitere Anzeichen sind plötzlich verschwindende Gesichtsbereiche und unnatürliche Übergänge zwischen Hand und Gesicht. Deepfakes, also KI-erzeugte Videos, überlagern echte Gesichter mit künstlichen Masken. Verdecken Hände Teile des Gesichts, muss die KI das Bild blitzschnell neu berechnen. Dabei passieren Fehler, die aufmerksame Augen erkennen können. Der 3-Finger-Trick ist aber kein Wundermittel. Deepfakes werden besser und bestehen immer mehr Tests. Zudem können auch schlechte Verbindungen für Bildfehler verantwortlich sein. Wichtig: Nutzen Sie daher zusätzliche Maßnahmen, wie ein Codewort für den Notfall oder unerwartete Fragen, die nur die echte Person beantworten kann.

Das Handy klingelt. Die Tochter ruft mit Video an. Sie sieht ziemlich mitgenommen aus und berichtet, dass sie einen Autounfall hatte und dringend Geld braucht.

Genau so funktioniert eine verbreitete Betrugsmasche. Die Tochter ist nicht echt, sondern von einer KI erstellt, die Stimme ist es ebenfalls. Das Geld landet bei Betrügern, und einen Unfall gab es nicht. Mit dem 3-Finger-Trick entlarven Sie solche Betrugsversuche.

So funktioniert der Trick: Bitten Sie Ihr Gegenüber einfach darum, während des Videoanrufs drei Finger vors Gesicht zu halten. Bei KI-erstellten Bildern gibt es dann oft Probleme: verzerrte Finger, flackernde Gesichter oder unscharfe Bilder verraten den Betrug. Die Software hat Mühe, Finger und Gesicht korrekt zu trennen. Weitere Anzeichen sind plötzlich verschwindende Gesichtsbereiche und unnatürliche Übergänge zwischen Hand und Gesicht.

Deepfakes, so heißen die KI-erzeugten Videos, überlagern echte Gesichter mit künstlichen Masken. Verdecken Hände Teile des Gesichts, muss die KI das Bild blitzschnell neu berechnen. Dabei passieren Fehler, die aufmerksame Augen erkennen können. Der 3-Finger-Trick ist aber kein Wundermittel.

Deepfakes werden besser und bestehen immer mehr Tests. Zudem können auch schlechte Verbindungen für Bildfehler verantwortlich sein. Wichtig: Nutzen Sie daher zusätzliche Maßnahmen. Vereinbaren Sie ein Codewort für den Notfall oder stellen Sie unerwartete Fragen, die nur die echte Person beantworten kann





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