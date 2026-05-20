Beware of Phishing Scam: Fake Apple Messages Warn of iCloud Storage Full

A new phishing scam targets iPhone users with messages claiming to be from Apple, warning of a full iCloud storage and urging them to expand it. By clicking on the link, users are redirected to fake websites where they are asked to provide personal information or install malware. To protect yourself, do not click on the link, delete the message, and check your iCloud storage directly in the settings.

Viele iPhone-Nutzer erhalten derzeit Nachrichten, die angeblich von Apple stammen. Darin wird behauptet, der iCloud-Speicher sei voll und müsse dringend erweitert werden. Dahinter steckt jedoch eine neue Betrugsmasche.

Betroffene riskieren den Verlust persönlicher Daten und im schlimmsten Fall sogar finanzielle Schäden. Die Täter verschicken die Warnungen per SMS oder E-Mail und gestalten sie mit Apple-Logos und bekannten Formulierungen besonders glaubwürdig. Nach dem Klick auf den Link landen Nutzer nicht auf einer offiziellen Apple-Seite, sondern auf täuschend echt kopierten Webseiten. Dort sollen Opfer ihre Apple-ID, Passwörter oder Kreditkartendaten eingeben.

Teilweise wird zusätzlich Schadsoftware installiert. Laut der Verbraucherseite "warnen Experten deshalb vor einem hohen Risiko für Datendiebstahl. Besonders gefährlich: Die Nachrichten wirken auf den ersten Blick seriös und setzen Nutzer mit angeblicher Dringlichkeit unter Druck. Apple informiert zwar ebenfalls über knappen Speicherplatz, allerdings direkt auf dem Gerät oder in den iPhone-Einstellungen.

Nachrichten mit externen Links gelten dagegen als verdächtig. Auch allgemeine Anreden, fehlerhafte Internetadressen und Rechtschreibfehler können auf Betrug hindeuten. Wer eine solche Nachricht erhält, sollte den Link nicht öffnen und die Mitteilung sofort löschen. Den aktuellen iCloud-Speicher können Nutzer direkt in den Einstellungen ihresprüfen.

Wurden bereits Daten eingegeben, sollte das Passwort des Apple Accounts sofort geändert werden. Zusätzlich empfiehlt es sich, Bank- und Kreditkartenumsätze auf ungewöhnliche Buchungen zu kontrollieren. Schnelles Handeln kann weiteren Schaden verhindern





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