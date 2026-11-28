Bei der 21. Ausgabe seiner Weihnachtsshow in Köln ehrte Tommy Engel die verstorbene Trude Herr mit einer emotionalen Hommage und KI-Unterstützung.

Bei der Premiere der 21. Ausgabe des WeihnachtsEngels würdigte Tommy Engel am Freitagabend die beliebte Kölner Ikone Trude Herr. In der 21.

Ausgabe der Weihnachtsshow von Köln-Legende Tommy Engel dominierten große Emotionen, leise Töne und zum Nachdenken anregende Momente. Im Mittelpunkt stand eine Hommage an Trude Herr. Jede Menge kölsches Jeföhl und starke Aussagen für den Frieden, zudem gab es die Wiederauferstehung einer kölschen Ikone zu bestaunen: Die Premiere der 21. Ausgabe der Dinnershow „WeihnachtsEngel“ bot leckeres Essen und herausragende Unterhaltung.

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Neben der „Stimme Kölns“ glänzten am Freitagabend Kirstin Hesse, Linus und Tommy Engels Enkel Robin Duns in der Motorworld. Unter dem Motto „Trude kommt …“ stand eine bewegende Hommage an Trude Herr im Mittelpunkt. Die beliebte Volksschauspielerin, Büttenrednerin, Sängerin und kölsche Ulknudel hätte im kommenden Jahr ihren 100.