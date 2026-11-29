Nach dem Tod von Beach-Boys-Legende Mike Love hat John Stamos mit bewegenden Worten um seinen langjährigen Freund getrauert. Auch Beach-Boys-Mitbegründer Al Jardine und weitere Stars nahmen mit bewegenden Worten Abschied.

Nach dem Tod von Beach-Boys-Legende Mike Love hat John Stamos mit bewegenden Worten um seinen langjährigen Freund getrauert. Auch Beach-Boys-Mitbegründer Al Jardine und weitere Stars nahmen mit bewegenden Worten Abschied.

Der Tod von Mike Love sorgt in der Musikwelt und in Hollywood für große Trauer. Das Gründungsmitglied der Beach Boys starb am Samstag im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie. Besonders schwer trifft der Verlust "Full House"-Star John Stamos . Love und Stamos verband eine jahrzehntelange Freundschaft und Zusammenarbeit.

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"Heute Nacht werde ich mich in den Schlaf weinen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das zuletzt getan habe", schreibt der Schauspieler auf Instagram zu einem selbst gezeichneten, unvollendeten Porträt seines Freundes.