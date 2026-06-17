Bewegender Tribut für Diogo Jota vor dem WM-Qualifikationsspiel

Portugal gedenkt des verstorbenen Nationalspielers Diogo Jota vor dem Spiel gegen die DR Kongo. Die Mannschaft trägt spezielle Armbänder, und seine Eltern sind live im Stadion dabei.

Vor dem Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels zwischen Portugal und der DR Kongo stand der verstorbene Nationalspieler Diogo Jota im Mittelpunkt. Die portugiesische Mannschaft und die Fans gedachten des 28-jährigen Liverpool-Stars, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war.

Während der Nationalhymne wurde ein großes Bild von Jota auf den Videoleinwänden im Stadion eingeblendet, und die Zuschauer erhoben sich zu einer bewegenden Schweigeminute. Besonders ergreifend war die Anwesenheit von Jotas Eltern, die von den TV-Kameras eingefangen wurden. Mutter und Vater des früheren Liverpool-Spielers wirkten tief bewegt, als die Fans und die Mannschaft ihrem Sohn die letzte Ehre erwiesen.

Dieser stille, aber eindrucksvolle Moment berührte nicht nur die Angehörigen, sondern auch viele Zuschauer auf den Rängen und vor den Bildschirmen weltweit. Die portugiesischen Profis trugen ihren ehemaligen Teamkollegen auch symbolisch bei sich. Alle Spieler liefen mit speziellen Armbändern auf, die zuvor von Premierminister Luís Montenegro überreicht worden waren. Auf diesen Armbändern waren die Namen aller 28 Spieler des WM-Kaders sowie eine Widmung für Jota verewigt.

Mittelfeldspieler Vitinha erklärte nach dem Spiel: Er hat sichergestellt, dass wir sie auf dem Feld tragen dürfen, und hat es uns überlassen, ob wir sie tragen möchten. Wir haben uns sehr darüber gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen. Diese Geste zeigte die tiefe Verbundenheit der Mannschaft mit ihrem verstorbenen Kollegen und war ein Zeichen des Respekts und der Trauer.

Abseits der emotionalen Momente stand das sportliche Ergebnis im Vordergrund, doch Portugals Nationalelf kam gegen die DR Kongo nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen geprägt, und Portugal hatte Mühe, die aggressive Defensive der Kongolesen zu durchbrechen. Trotz der Führung durch einen frühen Treffer von Cristiano Ronaldo gelang dem Gegner noch der Ausgleich.

Nach dem Abpfiff waren die portugiesischen Spieler sichtlich enttäuscht, betonten jedoch, dass der Tribut für Diogo Jota und die Unterstützung seiner Familie ihnen Kraft gegeben habe. Der Abend wurde so zu einem der bewegendsten Momente dieser bisherigen WM-Qualifikation, bei dem die Trauer um einen geschätzten Teamkollegen für einen kurzen Moment die sportlichen Sorgen überlagerte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diogo Jota Portugal WM-Qualifikation Tribut Trauer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Unser Licht“: Portugal will WM-Titel für Diogo Jota holenViele sagen: Portugals Team ist bei dieser WM so stark wie noch nie. Neben dem Titelgewinn haben Ronaldo und Co. aber noch einen anderen Antrieb: die Erinnerung an einen toten Teamkollegen.

Read more »

„Diogo ist unser Licht“: Portugals Team gedenkt bei der WM seinem tödlich verunglückten StarPortugals Fußball-Nationalmannschaft trauert bei der WM um ihren verstorbenen Star Diogo Jota. Wird die Erinnerung an den tragisch verunglückten Spieler zur Bürde oder zur Motivation für das Team?

Read more »

Ist Diogo Moreira auf dem Sprung ins Honda-Werksteam?Diogo Moreira liefert konstant starke Ergebnisse und überzeugt nicht nur auf der Strecke - Damit bringt sich der Rookie in Stellung für das Honda-Werksteam

Read more »

Portugal gedenkt Diogo Jota mit bewegendem Tribut vor WM-Spiel gegen DR KongoDie portugiesische Nationalmannschaft hat vor ihrem WM-Vorrundenspiel gegen die DR Kongo ihrem verstorbenen Teamkollegen Diogo Jota einen emotionalen Tribut erwiesen. Während der Nationalhymne wurde ein Bild des ehemaligen Liverpool-Stars auf den Stadionbildschirmen gezeigt, und die Spieler trugen spezielle Armbänder mit seinem Namen. Jotas Eltern waren anwesend und sichtlich gerührt.

Read more »