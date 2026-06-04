Bewegung im Transferpoker um Joao Cancelo: Al-Hilal senkt Forderungen

Lange Zeit galt ein Transfer des portugiesischen Nationalspielers Joao Cancelo von Al-Hilal zu Barcelona als schwierig. Doch nun gibt es Bewegung im Poker um den Außenverteidiger. Die katalanische Zeitung 'Mundo Deportivo' berichtet, dass der saudische Klub seine Forderungen gesenkt hat und nicht mehr stur auf den ursprünglichen Preis von 15 Millionen Euro Ablöse besteht. Hintergrund sind laufende Gespräche zwischen beiden Vereinen, an denen der Star-Berater Jorge Mendes beteiligt ist.

Nach langem Poker um den portugiesischen Nationalspieler Joao Cancelo gibt es Bewegung im Transfer gerücht zwischen Al-Hilal und Barcelona . Die katalanische Zeitung ' Mundo Deportivo ' berichtet, dass der saudische Klub seine Forderungen gesenkt hat und nicht mehr stur auf den ursprünglichen Preis von 15 Millionen Euro Ablöse besteht.

Hintergrund sind laufende Gespräche zwischen beiden Vereinen, an denen der Star-Berater Jorge Mendes beteiligt ist. Für Barcelona wäre das eine wichtige Entwicklung, da sie weiterhin nach kostengünstigen Lösungen auf dem Transfermarkt suchen und Cancelo trotz seiner 32 Jahre zu den Wunschspielern von Trainer Hansi Flick zählt





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