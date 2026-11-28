Bewegung könnte für ein langes Leben wichtiger sein als gesunde Ernährung. Schon eine bessere Ausdauer geht mit einem geringeren Sterberisiko einher.

Bewegung könnte für ein langes Leben wichtiger sein als gesunde Ernährung. Schon eine bessere Ausdauer geht mit einem geringeren Sterberisiko einher. Viel Gemüse, wenig Zucker, möglichst keine Fertiggerichte: Wer gesund lebt, achtet vor allem darauf, was auf dem Teller landet.

Doch selbst die beste Ernährung kann offenbar nicht ausgleichen, wenn der Körper den größten Teil des Tages kaum bewegt wird. Für die Lebenserwartung scheint körperliche Bewegung sogar wichtiger zu sein als gesundes Essen. Besonders bemerkenswert: Auch Menschen, die sich weniger gesund ernähren, haben bei guter Ausdauerfitness häufig ein geringeres Sterberisiko als Menschen, die zwar gesund essen, sich aber kaum bewegen.

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Darauf deutet eine Auswertung zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen hin, die Glenn Gaesser von der Arizona State University und Robert Sallis von Kaiser Permanente im Fachjournalveröffentlicht haben. Die beiden Wissenschaftler verglichen den Zusammenhang von Ernährung, Bewegung und körperlicher Fitness mit der Sterblichkeit. Ihr Ergebnis: Bewegungsmangel geht mit einem wesentlich höheren Sterberisiko einher als eine ungesunde Ernährung. Umgekehrt ist eine gute Ausdauerfitness mit einem besonders großen Vorteil für die Lebenserwartung verbunden.