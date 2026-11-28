Eine Bewerberin aus China soll vor ihrem Vorstellungsgespräch Kaffee für einen HR-Mitarbeiter kaufen. Als sie sich weigert, sagt dieser den Termin ab.

Eine Bewerberin aus China soll vor ihrem Vorstellungsgespräch Kaffee für einen HR-Mitarbeiter kaufen. Als sie sich weigert, sagt dieser den Termin ab. Eine Bewerberin aus der chinesischen Stadt Kunshan wollte sich am 13.

November 2026 bei einem Unternehmen in Shanghai vorstellen. Wie unter anderem das Nachrichtenportal „“ berichtet, bat ein HR-Mitarbeiter die Frau mit dem Nachnamen Wang vor dem Termin darum, zwei Getränke zu bestellen. Die beiden schrieben über die Nachrichtenfunktion der chinesischen Jobplattform Boss Zhipin miteinander. Als Wang nachfragte, ob das Unternehmen die Kosten übernehmen würde, verneinte der Personalverantwortliche dies zunächst.

Advertisement

Advertisement

Stattdessen fragte er, ob sie ihn einladen könne. Wang erklärte sich bereit, ihn nach dem Vorstellungsgespräch auf ein Getränk einzuladen, wollte jedoch nicht vorab bezahlen. Wenig später erklärte er, das Unternehmen übernehme normalerweise die Kosten für Getränke von Bewerbern, stelle aber keine Menschen ein, die wegen einer Kleinigkeit so kleinlich seien. Wang musste wieder abreisen, ohne den Personalverantwortlichen oder andere Mitarbeiter persönlich kennengelernt zu haben.