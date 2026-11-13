Bewertungssysteme im Vergleich: So funktionieren Rotten Tomatoes, Metacritic und IMDb

Erfahren Sie, wie die Plattformen Rotten Tomatoes, Metacritic und IMDb Filmbewertungen berechnen. Ein genauer Blick auf Metascores, Tomatometer und Nutzerstimmen.

Jahrzehntelang haben sich Rotten Tomatoes, Metacritic und die IMDb als die maßgeblichen Anlaufstellen für Fans etabliert, bevor sie sich einen Film oder eine Serie ansehen. Diese digitalen Portale bieten nicht nur eine schnelle Orientierungshilfe, sondern spiegeln auch den kollektiven Geschmack der Fachpresse und der breiten Öffentlichkeit wider. Wer heute vor der Wahl steht, ob ein Kinostart oder eine neue Streaming-Produktion sein Geld wert ist, greift häufig auf die Daten dieser drei großen Plattformen zurück. Die zugrunde liegenden Algorithmen und manuellen Prozesse sind dabei jedoch keineswegs identisch, was zu teils deutlichen Diskrepanzen in den angezeigten Werten führen kann.

Der Mechanismus hinter Rotten Tomatoes

Die Website Rotten Tomatoes, die im Jahr 1998 gegründet wurde, unterscheidet klar zwischen der Meinung der Kritiker und der des Publikums. Ein Team von Kuratoren durchsucht täglich anerkannte Medien nach neuen Kritiken zu Filmen und Serien. Die Mitarbeiter lesen diese Texte sorgfältig durch und bewerten sie als positiv oder negativ. Die daraus resultierende Prozentzahl, der sogenannte Tomatometer, gibt an, wie viel Prozent der gesammelten Kritiken positiv ausfallen.

Also read Bis zu 50.000 Euro Bußgeld: Warum ihr beim Laubblasen genau auf die Uhr achten solltet

Für die Vergabe des Qualitätssiegels Certified Fresh gelten strenge Mindestanzahlen an Kritiken. Bei Filmen mit weitem Start sind mindestens 80 Kritiken erforderlich, während bei limitierten Start-Dates 40 Kritiken genügen. Für Serien liegt die Schwelle bei 20 Kritiken. Zwischen dem Tomatometer der gesamten Fachpresse und dem der Top-Kritiker kann Nutzer bei einem Klick auf die Wertung zudem wechseln, um spezifische Stimmen hervorzuheben.

Auf der Nutzerseite funktioniert das System ähnlich. Wer sich einen Account erstellt, kann seine eigene Meinung abgeben. Der Durchschnittswert setzt sich aus allen abgegebenen Stimmen zusammen. Besonders interessant ist hier die Unterscheidung bei Filmen: Als verifizierte Stimme gilt nur, wer ein Kinoticket gekauft hat. Diese Verifizierung fällt bei Serien weg, da der Nachweis des Kinobesuchs dort nicht notwendig ist. So entsteht ein differenziertes Bild der öffentlichen Resonanz.

Advertisement

Strikte Skalen bei Metacritic

Ähnlich wie Rotten Tomatoes agiert auch das Team von Metacritic, das 2001 das Licht der Welt erblickte. Die Bewertungen weichen jedoch meist von den Prozentzahlen der Konkurrenz ab, da die Metacritic-Wertungen der Fachpresse oft strenger ausfallen. Der Grund liegt in der Berechnungsmethode. Statt einfacher Positiv/Negativ-Kategorien rechnen die Mitarbeiter der Seite jede von der Fachpresse vergebene Note in eine ganze Zahl um oder weisen dem Textinhalt basierend auf der Meinung eine Zahl zu.

Diese einzelnen Zahlen werden summiert und durch die Anzahl der Kritiken geteilt, um den sogenannten Metascore zu errechnen. Auf den Produktseiten lässt sich detailliert einsehen, aus welchen konkreten Meinungen sich dieser Score zusammensetzt. Dies bietet eine transparente Nachvollziehbarkeit, die über reine Prozentwerte hinausgeht. Die Farbcodierung orientiert sich dabei an einer Ampel: Grün steht für gute Werke, Orange für mittelmäßige und Rot für schlechte Produktionen.

Für Zuschauer gibt es bei Metacritic ebenfalls die Möglichkeit, eine eigene Wertung abzugeben. Das System für Nutzer umfasst dabei jedoch nur Werte von 0 bis 10. Der daraus resultierende Metascore für die Nutzerstimmen wird als Dezimalzahl angegeben. Diese andere Skala führt dazu, dass die numerischen Werte auf Metacritic mit denen von Rotten Tomatoes nicht direkt vergleichbar sind, auch wenn sie dasselbe Werk bewerten.

Offene Datenbank und Filter bei IMDb

Die IMDb, die 1990 als digitale Datenbank startete, liefert umfassende Informationen rund um Filme, Serien, Videospiele und Musikvideos. Im Gegensatz zu den beiden anderen Plattformen ist die Struktur offener. Da alle Nutzer die Produktseiten bearbeiten können, sollten Informationen, die zuvor nicht von Filmstudios, TV-Sendern, Streaminganbietern oder Videospielherstellern bestätigt wurden, mit Vorsicht.genommen werden.

Advertisement

Jede Person mit einem Account kann Titel in der Datenbank finden und eine Sterne-Bewertung abgeben. Dies ermöglicht eine hohe Dichte an Meinungen, was die statistische Relevanz erhöht. Bei einem Klick auf die Durchschnittswertung erscheint eine detaillierte Aufschlüsselung der vergebenen Sterne. Nutzer haben zudem die Möglichkeit, diese Bewertungen nach Ländern zu filtern, um regionale Unterschiede in der Wahrnehmung eines Werks zu erkennen.

Neben den eigenen Bewertungen listet die IMDb auch zahlreiche externe Rezensionen auf, die Nutzer selbst ergänzen können. Wer Rezensionen auf anderen Websites veröffentlicht, kann diese in der IMDb-Übersicht verlinken. Diese Vernetzung schafft einen riesigen Aggregatpool an Informationen, der weit über reine Sterne-Bewertungen hinausgeht. Trotz der offenen Editierbarkeit bleibt die IMDb eine der am häufigsten konsultierten Quellen für Fakten und Meinungen zur Unterhaltungsindustrie.