Beziehungen für Männer: Psychologisch essentieller als für Frauen

Eine neue Studie zeigt, dass feste Beziehungen für Männer psychologisch wichtiger sind als für Frauen. Forscher der Humboldt-Universität Berlin, der University of Minnesota und der Universität Amsterdam analysierten über 50 wissenschaftliche Studien und kamen zu dem Schluss, dass Männer emotionaler von Beziehungen profitieren. Auch gesellschaftliche Normen spielen eine Rolle, da Männer ihre Gefühle oft weniger offen mit anderen teilen als Frauen.

Die Psychologin Iris Wahring von der HU stellte fest, dass Männer positiver über ihre Ex-Partnerin denken als Frauen über den Ex-Partner: 'Da hatte ich die Idee, dass das mit der fehlenden Unterstützung vom Umfeld der Männer zu tun hat.'

Die Psychologin Iris Wahring von der HU stellte fest, dass Männer positiver über ihre Ex-Partnerin denken als Frauen über den Ex-Partner: 'Da hatte ich die Idee, dass das mit der fehlenden Unterstützung vom Umfeld der Männer zu tun hat.' Gesellschaftliche Normen, so Wahring, ließen nicht zu, dass Männer ihre Gefühle offen zeigen. Emotionale Nähe würden sie daher ausschließlich bei ihren Partnerinnen suchen und finden, während Frauen auch mit Menschen außerhalb ihrer Beziehungen Alltagsprobleme und schwierige Lebensphasen besprechen. Daher suchen Männer feste Beziehungen, in denen sie emotional sein dürfen. Das zeige sich in allen Phasen vor und während einer Beziehung, so Wahring: 'Wenn gerade keine Beziehung besteht, dann haben Männer im Durchschnitt eine höhere Sehnsucht, sie wünschen sich mehr als Frauen eine feste Partnerschaft.' Während einer festen Beziehung würden Männer auch stärker gesundheitlich profitieren als Frauen, sowohl psychisch als auch körperlich. Auch die Lebenserwartung steige. Wenn es dann zur Trennung komme – die übrigens in 60 bis 70 Prozent der Fälle von den Frauen ausgehe –, würden Männer stärker leiden: 'Sie sehen in der Trennung weniger positive Veränderungen und weniger Vorteile.' Sogar das Suizid-Risiko steige bei Männern stärker an. Laut einer Studie, so Wahring, verdoppele sie sich sogar. Iris Wahring appelliert, den gesellschaftlich Normen entgegenzuwirken. Männern müssten genauso offen über Gefühle mit anderen als ihren Partnerinnen sprechen, wie es Frauen tun. Sie empfiehlt, 'dass man sich nicht zu abhängig machen sollte von einer Partnerin oder einem Partner, man sollte auch andere Personen haben, mit denen man reden kann, die einem zuhören'. Die Universität von Kalifornien räumt ebenfalls mit einem gängigen Klischee auf. Selbst in der Wissenschaft war die gängige Vorstellung die, dass nur Männer nach jüngeren Sexualpartnerinnen suchen. Frauen hingegen eher ältere Männer, die ihnen Sicherheit und Geborgenheit bieten. Ein Forscherteam um den Psychologen Paul Eastwick hat sich 4.500 Blind Dates eines Dating-Portals angesehen – und die dabei geäußerten Präferenzen, auch was das Wunsch-Alter des Partners angeht. Dabei, so Eastwick, kam Überraschendes heraus: 'Obwohl Frauen sagten, dass sie einen älteren Partner wollen, neigten sie dazu, Dates zu bevorzugen, die jünger waren. Wenn man sich Paare anschaut, dann ist es weltweit üblich, zu glauben, dass Frauen ältere Partner bevorzugen, Männer jüngere. Aber diese Annahme müssen wir hinterfragen.' Dass Frauen letztlich doch ältere Partner wählen, dazu führten dann andere Dinge – es läge wohl nicht an der Attraktivität. Das Forscherteam schreibt, dass der Alterseffekt zwar relativ schwach, aber dennoch ausgeprägt sei. Und die Ergebnisse könnten auch nur auf die Stichprobe aus dem Dating-Portal zutreffen. Es sei zudem möglich, dass die älteren Männer in dieser Stichprobe einfach unsympathische Eigenschaften aufwiesen, es also nicht am Alter an sich liege. Dennoch glaubt das Forscherteam letztlich, dass gerade bei den ersten Dates Frauen sich stärker zu jüngeren Männern hingezogen fühlen. Das heißt, sie haben in diesem Punkt dieselben Präferenzen wie Männer





