Das Tennis- und Sport-Star-Paar Ben Shelton und Trinity Rodman beendet nach knapp zwei Jahren ihre Beziehung. Die Gründe liegen im extremen Trainings- und Reisekalender beider Athleten.

Das bekannte Sportlerpaar Ben Shelton und Trinity Rodman hat seine Beziehung beendet. Wie internationale Medien berichten, ist die gemeinsame Zeit nach etwas mehr als zwei Jahren nun offiziell vorbei. Obwohl keine direkte Bestätigung der beiden Athleten vorliegt, melden Quellen die Trennung als gesichert. Der 24-jährige Tennis spieler aus den USA und die Stürmerin des US-Fußball-Nationalteams hatten ihre Partnerschaft vor Kurzem als beendet gemeldet.

Dualer Karriere-Stress als Hauptgrund

Der intensive Zeitplan beider Sportler stellt den entscheidenden Faktor für das Ende der Beziehung dar. Ben Shelton reist als Profi-Tennisspieler das gesamte Jahr über zu Turnieren weltweit. Gleichzeitig ist auch Trinity Rodman beruflich stark gefordert. Sie spielt für den Verein Washington Spirit in der National Women's Soccer League und gehört zur Stammelf des US-Nationalteams. Beide Athleten sind aufgrund ihrer sportlichen Verpflichtungen fast durchgehend unterwegs. Diese permanente Abwesenheit erschwerte es dem Paar, stabile Beziehungsstrukturen aufrechtzuerhalten. Trotz der Trennung bleibt die Verbindung freundschaftlich. Die beiden Athleten wünschen sich gegenseitig weiterhin alles Gute.

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Offizielle Publicity im Jahr 2025

Die Öffentlichkeit wurde über die Partnerschaft der beiden Stars im Frühjahr 2025 informiert. Damals verkündeten Ben Shelton und Trinity Rodman ihre Beziehung öffentlich durch einen Post auf der Social-Media-Plattform Instagram. Diese öffentliche Bekanntgabe markierte den Beginn der intensiv wahrgenommenen Phase ihrer Partnerschaft. In der Zwischenzeit waren beide häufig gemeinsam bei den Spielen des jeweils anderen zu sehen. Trotz dieser vereinzelten Treffen reichte die knappe gemeinsame Zeit nicht aus, um die Beziehung langfristig zu stabilisieren. Die Medien berichten nun, dass die schwierige Phase, die Shelton in Interviews angedeutet hatte, nun zum Ende gekommen ist. Die Beziehung, die zuvor viel Aufmerksamkeit in den Sportmedien erhielt, ist damit beendet.

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Schwere Zeiten und Erschöpfung im Alltag

Bereits vor der Trennung gab es Anzeichen für die Probleme im Paaralltag. In einem Interview mit dem US-Magazin US Weekly ließ Ben Shelton vor einigen Wochen erkennen, dass die Partnerschaft in einer Krisenzone angekommen war. Er beschrieb die Situation als außergewöhnlich belastend. Laut seinen eigenen Angaben fehlte es dem Paar an freier Zeit. Selbst wenn sie einige freie Tage hätten, seien sie von der Erschöpfung überfordert. Eine gemeinsame Unternehmung sei in solchen Momenten kaum möglich. Die hohe berufliche Belastung beeinträchtige die Lebensqualität stark und mache es schwer, Beziehungspflege zu betreiben.

Aufopferung und Ehrgeiz belasten die Partnerschaft

Ben Shelton betonte, dass sein extremer Ehrgeiz negativ auf die Partnerschaft wirkt. Er erklärte, dass er Turniere oft in einem Zustand der Benommenheit verlässt. In diesem Zustand sei er nicht gerade angenehme Gesellschaft für seinen Partner. Für den professionellen Sport würden beide Athleten große Opfer bringen. Dieser hohe Einsatz komme jedoch nicht ohne emotionale Kosten. Shelton bezeichnete die aktuelle Zeit als die schwierigste und aufreibendste Phase ihrer Beziehung. Er fügte hinzu, dass nichts an dieser Situation leicht sei. Die Kombination aus Reisekosten, Erschöpfung und beruflichem Druck führte letztlich dazu, dass beide Athleten den Schritt zur Trennung vollzogen haben.