Tennisstar Ben Shelton und Fußballerin Trinity Rodman trennen sich nach knapp zwei Jahren. Gründe sind die intensive Reisetätigkeit und Erschöpfung durch den Spitzensport.

Der US- Tennis spieler Ben Shelton und die US-Fußballnationalspielerin Trinity Rodman haben ihre Partnerschaft beendet. Die beiden Sportler, die seit dem Frühjahr 2025 öffentlich zusammen sind, leben seit Kurzem getrennte Wege. Medienberichte, unter anderem der "Daily Mail" und des US-Magazins "People", bestätigen die Trennung nach einer fast zweijährigen Beziehung, obwohl kein offizieller Pressetext vorlag. Trotz des Endes der romantischen Verbindung betonen Berichte, dass die ehemaligen Partner weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden bleiben wollen.

Zwei Karrierepfade behindern gemeinsame Zeit

Die räumliche Distanz und der immense Zeitmangel stellen das Hauptproblem der Beziehung dar. Ben Shelton reist als Profispieler praktisch ganzjährig für Turniere weltweit um den Globus. Gleichzeitig ist Trinity Rodman als Stürmerin bei den Washington Spirit in der National Women's Soccer League (NWSL) aktiv. Auch ihre Verpflichtung gegenüber dem US-Nationalteam erfordert ständige Präsenz und Reisen. Diese parallelen, hochintensiven Karrierewege ließen kaum noch Spielraum für gemeinsame Momente, obwohl beide in der Vergangenheit regelmäßig bei den Wettkämpfen des jeweils anderen als Zuschauer anwesend waren.

Also read Trinity Rodman und Ben Shelton trennen sich nach fast zwei Jahren

Selbstkritik von Shelton zu Erschöpfung und Ehrgeiz

Ben Shelton hatte die Schwierigkeiten der Partnerschaft bereits im September öffentlich thematisiert. In einem Interview mit "US Weekly" erklärte der 24-Jährige, dass freie Tage oft von extremer Erschöpfung geprägt sind, sodass gemeinsame Aktivitäten kaum noch möglich seien. Er gab zu, dass sein hoher Ehrgeiz im Training und Wettkampf eine negative Auswirkung auf sein Privatleben habe. Nach dem Verlassen von Turnieren fühle er sich oft völlig benommen und gebe zu, dann nicht die angenehmste Gesellschaft zu sein. Dennoch sehe er die Opfer als notwendig für den Erfolg im Spitzensport an.

Offizielle Bestätigung und familiärer Hintergrund

Bislang gab es keine offizielle Erklärung der beiden Akteure. Die Information stützt sich ausschließlich auf Medienberichte. Trinity Rodman ist die Tochter der NBA-Legende Dennis Rodman, was ihr ebenfalls einen hohen medialen Blick aussetzt. Die Kombination aus öffentlichem Interesse und den hohen Anforderungen an beide Athleten dürfte die Belastung in der Beziehung zusätzlich erhöht haben. Die Meldung der Trennung folgt also auf die bereits angedeuteten Probleme in der Partnerschaft.

Advertisement

Advertisement

Auswirkungen auf die betroffenen Vereine und Teams

Für die sportlichen Mannschaften der beiden Athleten bedeutet die Trennung keine direkte operative Änderung. Ben Shelton wird seine internationale Tennis-Karriere fortsetzen, die ihn ständig in Bewegung hält. Trinity Rodman wird ihre Pflichtspiele für die Washington Spirit und das Nationalteam fortführen. Die Trennung wird wahrscheinlich dazu führen, dass die beiden Sportler in Zukunft seltener gemeinsam bei öffentlichen Events oder Sportveranstaltungen gesehen werden. Die Medienberichterstattung konzentriert sich nun auf die sportlichen Leistungen beider, da die private Verbindung nicht mehr besteht.

Zukünftige Entwicklung ohne gemeinsame Pläne

Es ist absehbar, dass sich die Arbeitsweise beider Athleten kaum ändern wird. Ben Shelton muss weiterhin für sein Training und die Wettkämpfe auf der Tour reisen. Trinity Rodman bleibt ihren Verpflichtungen im Frauenfußball und der Nationalmannschaft treu. Die Erfahrung aus der vergangenen Beziehung hat gezeigt, dass die logistische Koordination zweier Top-Athleten extrem schwierig ist. Zukünftige Partnerschaften für beide werden wahrscheinlich ebenfalls diese Hürden bewältigen müssen. Bis auf Weiteres fokussieren sich Ben Shelton und Trinity Rodman individuell auf ihre sportlichen Ziele und die Erreichung von Erfolgen auf der Tennisbahn bzw. dem Fußballplatz.