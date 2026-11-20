BFC Dynamo plant in der Regionalliga Nordost mit Aufstieg. Sportdirektor Alushi strebt Profifußball an, doch das Stadion in Hohenschönhausen ist das Hindernis.

Der Berliner Verein BFC Dynamo zeigt in der Regionalliga Nordost eine überragende Leistung und festigt seine Position als einer der Favoriten auf den direkten Aufstieg in die Dritte Liga. Nach sechzehn Spielzeiten belegt das Team unter der Führung von Sportdirektor Enis Alushi den dritten Tabellenplatz mit 32 Punkten, nur fünf Zählern hinter dem Spitzenreiter FC Rot-Weiß Erfurt. Diese sportliche Form wird durch eine Reihe hochkarätiger Partien gegen andere Traditionsmannschaften der ehemaligen DDR-Oberliga noch verstärkt, die besondere mediale und öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Traditionspartien und sportliche Form

Die bevorstehenden Begegnungen bieten den Fans eine einzigartige Verbindung zwischen historischer Nostalgie und modernem Ligabetrieb. Noch vor dem Jahreswechsel stehen für die Weinrot-Weißen vier entscheidende Duelle an, die als Highlights der Saison gelten. Bereits am kommenden Sonntag um 18 Uhr tritt BFC Dynamo gegen den Halleschen FC an, gefolgt vom Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am 27. November um 19 Uhr. Die Reiseroute führt die Mannschaft am 6. Dezember um 14 Uhr zu Chemie Leipzig, bevor der Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue am 11. Dezember um 19 Uhr in die Hauptstadt gastiert.

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Enis Alushi betonte gegenüber der Bild-Zeitung, dass diese Begegnungen nicht nur historisch bedeutsam sind, sondern auch tabellarisch hohe Brisanz besitzen. Er verwies darauf, dass diese Spiele sowohl für die treuen Anhängerschaft als auch für die eigene Vereinsidentität eine große Bedeutung haben. Als direkter Konkurrent in der Aufstiegsrunde sieht sich der BFC unter anderem den FC Erzgebirge Aue und VSG Altglienicke, die jeweils zwei Punkte Rückstand aufweisen. Besonders beeindruckend ist die Heimstärke des Teams, das im Sportforum Hohenschönhausen bereits 20 Punkte aus sechs Siegen und zwei Unentschieden gewonnen hat und damit die beste Bilanz im eigenen Stadion vorweisen kann.

Debatte um Ligaattraktivität und Reformen

Die Diskussion um die Attraktivität der Regionalliga Nordost wird aktuell intensiv geführt, da neun ehemalige DDR-Oberligisten in dieser Spielklasse vertreten sind. Viele Fans äußern den Wunsch, in dieser emotional aufgeladenen Umgebung zu bleiben, anstatt gegen Vereine wie den VfL Osnabrück oder SC Verl in der Dritten Liga anzutreten. Enis Alushi steht dieser Haltung kritisch gegenüber und verweist darauf, dass die Dritte Liga objektiv attraktiver sei, da sie auch dort traditionsreiche Klubs beheimatet. Er ist überzeugt, dass die Mehrheit der Anhänger ihre Vereine langfristig lieber in der dritthöchsten Spielklasse sehen würde.

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Dieser Wunsch stößt jedoch auf strukturelle Hürden, die aktuell politisch und sportlich diskutiert werden. Der Staffelsieger der Regionalliga Nordost steigt in der aktuellen Saison zwar direkt auf, historisch war dies jedoch oft nur über die Relegation möglich, in der der 1. FC Lok Leipzig in den vergangenen drei Jahren scheiterte. Um diese Unsicherheit zu beseitigen, initiiert der BFC Dynamo eine Reform, die einen direkten Aufstieg vorsieht. Zwei Modelle sind dabei im Fokus: das sogenannte Kompassmodell mit vier Regionalligen sowie ein Vorschlag des Bayerischen Fußball-Verbands, der die Dritte Liga auf 22 Vereine aufstockt.

Ausstieg in die Dritte Liga als langfristiges Ziel

Sportdirektor Enis Alushi und NOFV-Präsident Hermann Winkler äußern sich offen für beide Reformmodelle, solange sie einen direkten Aufstieg für die Meister der Regionalligen sicherstellen. Winkler, der ursprünglich das Kompassmodell bevorzugte, zeigt sich mittlerweile zunehmend vom bayerischen Vorschlag überzeugt. Für den BFC Dynamo bleibt die Dritte Liga jedoch ein strategisches Langzeitziel. Alushi betonte, dass ein sofortiger Aufstieg kurz- und mittelfristig nicht im Fokus steht, die Entwicklung des Vereins darauf ausgerichtet sein muss, die Qualifikation für den Profifußball zu erreichen.

Ein signifikanter Stolperstein für diese Ambition ist jedoch die Infrastruktur in Berlin. Das Sportforum Hohenschönhausen entspricht nicht den Anforderungen der Dritten Liga und müsste für einen Aufstieg aufwendig saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden. Die Stadt Berlin hat daher die Notwendigkeit eines dritten modernen Stadions erkannt, was zusätzliche Planungen und politische Entscheidungen erfordert. Bis diese Herausforderung gelöst ist, muss der BFC Dynamo seine sportliche Exzellenz in der vierten Liga unter Beweis stellen, um die historische Bedeutung des Vereins und die Erwartungen der Fans zu erfüllen.