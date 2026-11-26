Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stuft die Bedrohungslage als verschärft ein und warnt vor Agentic Offensive Frameworks, die autonome Cyberangriffe ermöglichen. Experten heben hervor, dass diese KI-gestützten Angriffe seit Monaten Realität sind und auch KMU gefährden, während Sicherheitsverantwortliche über Gegenmaßnahmen diskutieren.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sieht eine „verschärfte Bedrohungslage“ und warnt aktuell vor zunehmenden Angriffe mit Agentic Offensive Frameworks wie Artex, die mittlerweile einen hohen Reifegrad erreicht haben.

Parallel dazu informierten sich rund 180 Sicherheitsverantwortliche in Unternehmen bei einer Veranstaltung von heise security PRO über diese Bedrohung und diskutierten mögliche Gegenmaßnahmen. Dass sich Cyberkriminelle bei Phishing-Kampagnen oder beim Schreiben schädlicher Skripte schon seit geraumer Zeit gern von großen Sprachmodellen helfen lassen, ist mittlerweile allgemein bekannt. Dass komplexe Angriffe fast vollständig autonom von Künstlicher Intelligenz durchgeführt werden, klingt hingegen für viele noch wie Zukunftsmusik.

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In Wirklichkeit jedoch sind KI-Angriffe mittels sogenannter Agentic Offensive Frameworks schon seit einigen Monaten harte Realität. Dies ist eine sehr aktuelle Entwicklung die, wie Sicherheitsexperte Florian Roth beim PRO-Talk von heise security betonte, eine neue Ära in der IT-Security einläutet. Im Fokus der automatisierten Angriffe stehen dabei längst nicht nur große Unternehmen und Organisationen: Auch Verteidiger in KMU sollten sich zeitnah mit der aufziehenden KI-Bedrohung auseinandersetzen.