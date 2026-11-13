BFV schlägt 3. Liga mit 22 Mannschaften vor - DFB lehnt Bayern-Plan ab

Der Bayerische Fußball-Verband will die 3. Liga auf 22 Teams aufstocken. Der DFB setzt auf das Kompassmodell und Regionalliga-Reformen statt auf mehr Mannschaften.

Der Bayerische Fußball-Verband hat am Sonntag einen 19-seitigen Antrag eingereicht, der eine fundamentale Neustrukturierung der 3. Liga vorsieht. Das Kernstück des Plans ist die Aufstockung der Liga auf 22 Mannschaften, was eine deutliche Erweiterung des aktuellen Rahmens bedeutet. Dieser Schritt markiert den offiziellen Start einer offenen Kontroverse um die künftige Ausrichtung des deutschen Ligasystems, nachdem das Dokument publik wurde.

Konflikt zwischen BFV und DFB-Zentrale

Die Einreichung des Antrags wird von vielen Beobachtern als direkte Konfrontation mit der Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes gewertet. Besonders der DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht in dem Vorstoß einen Affront gegen die von ihm geleitete Strategie. Während der Verband in Bayern mehr Geld in die Profiligen pumpen will, verfolgt die Zentrale einen anderen Ansatz, der die unteren Spielklassen stärker in den Fokus rückt.

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BFV fordert Expansion auf 22 Teams

Der BAV argumentiert, dass die aktuelle Struktur der Regionalligen, insbesondere im Westen, Norden und in Bayern, dringend reformbedürftig ist. Oft fehlen den Vereinen die Voraussetzungen für einen Aufstieg in die 3. Liga, was zu einem schwachen Wettbewerb führt. Durch die Aufnahme von zwei zusätzlichen Mannschaften sollen die Abstände verringert und die Wettbewerbsintensität gesteigert werden. Der Verband plant zudem fünf Auf- und Absteiger pro Saison, um mehr Bewegung in die Tabelle zu bringen.

DFB priorisiert Kompassmodell und Talente

Im Gegensatz dazu plant der DFB Investitionen von geschätzt fünf bis sechs Millionen Euro in die Regionalligen. Ziel ist die Implementierung des Kompassmodells, bei dem die vier Staffeln nach den geringsten Fahrtstrecken der Teams zusammengestellt werden. Dieser Ansatz soll die 3. Liga näher an die unteren Ligen heranziehen und die Talentförderung durch höhere Leistungsverdichtung verbessern. Ein Rückgrat dieses Plans ist die Einbindung von zweiten Mannschaften der Bundesliga-Clubs.

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Finanzielle Anreize und TV-Erlöse

Bayerns Verbandspräsident Dr. Christoph Kern fordert spezielle Sonderzahlungen vom DFB, um die Klubs für die Expansion zu entschädigen. Er verlangt, dass die zentralen Vermarktungserlöse aus TV und Sponsoring auf dem Niveau der Vorsaison 2027/28 bleiben. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass sich die Auszahlungen nach aktuellen Verträgen ohnehin erhöhen würden, was den eigentlichen Kompensationsbedarf infrage stellt. Zudem entstehen durch die zusätzlichen Spiele Mehrkosten von rund zwei Millionen Euro.

Kritik an fehlendem sportlichen Konzept

Gegenüber dem detaillierten Konzept des DFB wirkt der bayerische Vorschlag in puncto Nachwuchsarbeit unklar. Während der BAV einen Förderfonds um zwei Millionen Euro erhöhen will, bleibt eine konzeptionelle Verwendung dieser Mittel ungeklärt. Regensburgs Geschäftsführer Philipp Hausner kritisierte das Vorgehen scharf und warnte vor einer Beschädigung der Konsenskultur im deutschen Fußball. Eine Liga, die gegen den Willen der DFB-Spitze durchgesetzt wird, kann laut Hausner keine stabile Grundlage für die zukünftige Ligenorganisation bilden.