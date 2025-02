BGH bestätigt Coronatest-Betrug - Strafe für Täter droht weiter zu steigen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Fall eines Coronatest-Betrügers, der bereits zu acht Jahren und neun Monaten Haft verurteilt wurde, teilweise aufrechterhalten. Der BGH rügte unzureichende Feststellungen des Landgerichts Berlin in sechs Fällen und verwies den Fall zurück. Dies könnte zu höheren Rückzahlungen und einer längeren Haftstrafe für den Angeklagten führen. Die Schwester des Hauptangeklagten kann dagegen auf eine geringere Strafe oder gar Freispruch hoffen, da die Beihilfe zum Betrug durch das Landgericht nicht belegt wurde.

Karlsruhe. Ein bereits zu acht Jahren und neun Monaten Haft verurteilter Coronatest -Betrüger muss mit einer weiteren Verschärfung seiner Strafe rechnen. Mit einem am Montag veröffentlichten Beschluss hob der Bundesgerichtshof ( BGH ) in Karlsruhe ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Berlin teilweise auf und verwies den Fall insoweit dorthin zurück. Nach den Feststellungen des Landgerichts betrieb der Angeklagte in Berlin mehrere Spätkaufgeschäfte und Gaststätten.

Während der Coronapandemie betrieb er zudem in Berlin 18 Teststellen, für zwölf davon machte er falsche Angaben zu dem dort angeblich arbeitenden Personal. In mehreren Teststellen gab es tatsächlich gar keine Tests, in anderen rechnete er mehr ab, als tatsächlich durchgeführt wurden, teils mit ungeschultem Personal. Über 9,3 Millionen Euro rechnete er mit der KV Berlin ab. Das Landgericht Berlin bezog eine frühere Vorverurteilung mit ein und verurteilte den Mann wegen Betrugs in 67 Fällen am 27. März 2023 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und neun Monaten. Tests „unter einer Identitätstäuschung“ Dies hat der BGH nun weitgehend bestätigt. Insbesondere bekräftigten die Karlsruher Richter, dass nicht nur die Abrechnung nicht durchgeführter Tests als Betrug anzusehen sind, sondern auch Tests, die „unter einer Identitätstäuschung“ abgerechnet wurden. Ein Erstattungsanspruch habe ihm auch für diese Tests nicht zugestanden. Teils hatte das Landgericht die Honorarforderungen allerdings für rechtmäßig erachtet. In sechs solchen Fällen rügte der BGH nun unzureichende und teils widersprüchliche Feststellungen. Dies könnte zu höheren Rückzahlungen und – da nun auch hier Betrug im Raum steht – auch zu einer längeren Haftstrafe führen. Darüber soll nun eine andere Strafkammer des Landgerichts neu verhandeln. Die wegen Beihilfe zu einer Bewährungsstrafe verurteilte Schwester des Hauptangeklagten kann dagegen auf eine geringere Strafe oder gar Freispruch hoffen. Die Beihilfe zum Betrug sei durch die Feststellungen des Landgerichts nicht belegt, rügte der BGH. (mwo





