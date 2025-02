BGH: Kostenverteilung in Eigentümergemeinschaften

Der Bundesgerichtshof (BGH) legt in zwei Fällen fest, unter welchen Voraussetzungen eine Wohnungseigentümergemeinschaft die Verteilung von Kosten auf einzelne Eigentümer auch zu deren Nachteil ändern darf.

In Eigentümergemeinschaft en kommt es häufig zu Konflikten, wenn es um Sanierung, Instandhaltung oder Betriebskosten geht. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun in zwei Fällen Präzisere Vorgaben zur Verteilung von Kosten auf einzelne Eigentümer gegeben. \A Wohnungs eigentümergemeinschaft darf per Beschluss die Verteilung von Kosten auf einzelne Eigentümer auch zu deren Nachteil ändern, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und nicht ohne sachlichen Grund.

\Im ersten Fall ging es um die Beteiligung an Sanierungskosten für eine Tiefgarage. Eine Frau wehrte sich gegen einen Mehrheitsbeschluss der Eigentümer, der sie plötzlich an den Sanierungskosten für eine Tiefgarage in der Wohnanlage beteiligte, obwohl sie dort gar keinen Stellplatz hatte. Der BGH gab ihr zunächst recht und betonte, dass ein Eigentümer ohne Stellplatz grundsätzlich nicht an den Kosten der Tiefgarage beteiligt werden darf. Der Fall wurde jedoch an die Vorinstanz zurück verwiesen. \Obwohl die Eigentümergemeinschaft prinzipiell das Recht gehabt hätte, den Beschluss zu fassen, muss die Vorinstanz den Fall nochmals betrachten und überprüfen, ob es in diesem Einzelfall sachliche Gründe für den Beschluss gab. Ein solcher Grund könnte beispielsweise vorliegen, wenn die Sanierung des Garagendaches Schäden beseitigt, die vom übrigen Gemeinschaftseigentum außerhalb der Tiefgarage herrühren. \Im zweiten Fall unterlagen die Besitzerinnen von Gewerbeeinheiten. Ihre Eigentümergemeinschaft hatte beschlossen, Kosten, die bislang nach Miteigentumsanteilen umgelegt wurden, künftig nach beheizbarer Wohnfläche zu verteilen. Dadurch müssten die Klägerinnen erheblich mehr zahlen. Auch die Änderung des Schlüssels für die Bildung von Rücklagen wurde für zulässig erachtet. Der BGH sah keinen sachlichen Grund für die bisherige Privilegierung.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kostenverteilung Eigentümergemeinschaft Bundesgerichtshof Wohnungseigentum Sachlicher Grund

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BGH zieht Linien ein für Kostenverteilung unter EigentümernDer BGH klärt eine Frage des Wohnrechts: Darf die Mehrheit in einer Eigentümergemeinschaft zulasten einer Minderheit Kosten umverteilen? Darf sie - unter gewissen Voraussetzungen.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Apple-Aktie an der NASDAQ fester: BGH entscheidet über strengere Regeln für Apple im WettbewerbDer Bundesgerichtshof (BGH) prüft, ob Apple künftig einer verschärften Wettbewerbskontrolle durch das Bundeskartellamt unterliegt.

Weiterlesen »

BGH-Urteil: Hunderttausende Kunden können Negativzinsen von der Bank zurückfordernDer Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Banken ihren Kunden auf Sparkonten keine Strafzinsen in Rechnung stellen dürfen. Bei Girokonten liegt der Fall anders. Und auch die Frage, welche Kunden einen Rückerstattungsanspruch haben, müssen noch einmal die Vorinstanzen klären.

Weiterlesen »

Apple-Aktie an der NASDAQ: BGH entscheidet über strengere Regeln für Apple im WettbewerbFür Apple geht es am Bundesgerichtshof (BGH) um eine lange und folgenschwere Bezeichnung: Hat der iPhone-Konzern eine 'überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb'?

Weiterlesen »