BGH prüft Schufa‑Transparenz: Muss das Scoring‑Verfahren für Verbraucher verständlich sein?

Vor dem Bundesgerichtshof wird entschieden, ob die Schufa ihre Bonitätswerte ausreichend erklärt. Der Fall betrifft die Datenkopie nach DSGVO und die Frage, ob Scores für Kreditentscheidungen maßgeblich sind. Das Urteil hat Folgen für die Transparenz des alten und neuen Schufa‑Scores.

Die Schufa , Deutschlands größte Wirtschaft sauskunftei, muss vor dem Bundesgerichtshof (BGH) erklären, inwiefern ihre Bonitätsberechnungen für Verbraucher nachvollziehbar sind. Am Donnerstag, dem 18. Juni, kam es zu einer mündlichen Verhandlung, in der die zentrale Frage im Raum stand: Werden Kunden ausreichend darüber informiert, welche Daten und Gewichtungen hinter ihrem Score stehen?

Der Streitpunkt ist die sogenannte Datenkopie gemäß Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die Verbrauchern das Recht einräumt, kostenlos alle bei der Auskunftei gespeicherten Informationen einzusehen. Die Kläger - fünf Privatpersonen, die noch den alten Schufa-Score aus der Zeit vor dem Frühjahr 2026 erhalten haben - werfen der Schufa vor, die Auskunft nur schematisch zu erteilen und das eigentliche Scoring‑Verfahren zu verschleiern.

Laut den Beschwerdeführern reicht die erhaltene Übersicht nicht aus, um zu prüfen, ob ihr Score korrekt berechnet wurde oder ob mögliche Fehler vorliegen. Sie fordern daher nicht nur die Offenlegung der Rohdaten, sondern auch eine klare Darstellung der einzelnen Bewertungskriterien und deren jeweilige Gewichtung, sodass ein Laie nachvollziehen kann, inwiefern der Score die Kreditentscheidung beeinflusst hat. Der Rechtsstreit ist nicht nur eine reine Datenschutzfrage, sondern berührt grundsätzliche Aspekte der Verbraucherinformation im Kreditwesen.

Das Oberlandesgericht Dresden hatte bereits zuvor entschieden, dass die Schufa ihrer Auskunftspflicht nicht ausreichend nachgekommen sei. Das Gericht verlangte, dass das Unternehmen detaillierter darlege, wie die einzelnen Parameter in den Score einfließen und welche Rolle das Ergebnis bei Entscheidungen von Banken und anderen Unternehmen spielt. Die Richter betonten jedoch, dass die Schufa nicht verpflichtet ist, das komplette mathematische Modell offenzulegen - eine vollständige Rekonstruktion der Berechnungsformel wäre unverhältnismäßig.

Stattdessen soll die Erklärung so gestaltet sein, dass jeder Verbraucher erkennen kann, ob das Ergebnis plausibel erscheint oder ob Anhaltspunkte für Fehlbewertungen vorliegen. Dieser Mittelweg soll sowohl die Geschäftsgeheimnisse der Schufa schützen als auch den Anspruch der Verbraucher auf Transparenz wahren. Im Hintergrund steht die anstehende Einführung des neuen Schufa‑Scores, der seit März 2026 schrittweise in Kraft tritt. Dieser neue Score soll durch eine umfangreichere Offenlegung von zwölf Bewertungskriterien und deren jeweiligen Gewichtungen mehr Transparenz schaffen.

Die alten Modelle sollen bis Ende 2028 vollständig ersetzt werden. Wichtig zu betonen ist, dass das aktuelle Verfahren vor dem BGH sich ausschließlich auf die alten Score‑Modelle bezieht, die noch keine solch detaillierten Informationen bereitstellen. Das Urteil des Bundesgerichtshofs wird daher wegweisend dafür sein, inwieweit Auskunfteien künftig verpflichtet sind, ihre internen Bewertungsmechanismen offenzulegen und ob die bisherige Praxis der Schufa als unzureichend bewertet wird.

Ein klar definiertes Ergebnis könnte nicht nur die Rechte einzelner Verbraucher stärken, sondern auch den gesamten Markt für Bonitätsinformationen transparenter und vertrauenswürdiger gestalten





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