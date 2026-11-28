Zarte Spitze, hübsche Bodys und bequeme BHs: Auch am Black-Friday-Wochenende lässt sich bei Hunkemöller noch ordentlich sparen.

Preise statt Hüllen fallen lassen: Rund um den Black Friday gibt es Spitzen-Rabatte bei Hunkemöller zu entdecken. Zarte Spitze, hübsche Bodys und bequeme BHs: Auch am Black-Friday-Wochenende lässt sich bei Hunkemöller noch ordentlich sparen.

Bis zu 50 Prozent Rabatt sind aktuell drin. Die niederländische Marke steht seit über 140 Jahren für feminine Unterwäsche und hübsche Dessous. Mittlerweile gehören aber auch kuschelige Loungewear, Nachtwäsche und süße Accessoires zum Sortiment. Aktuell gibt es bei Hunkemöller im Rahmen der Black-Friday-Aktion bis zu 50 Prozent Rabatt in vielen Produktkategorien.

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Doch welche Angebote sind wirklich spitze? Wir haben die Preise verglichen. Hier kommen unsere heißesten Empfehlungen! Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an.