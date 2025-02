Bianca Balti begeistert beim Sanremo Music Festival mit ihrem Comeback - ohne Perücke

Das italienische Topmodel Bianca Balti feierte beim Sanremo Music Festival ihr Comeback nach der Diagnose mit Eierstockkrebs. Sie zeigte sich erstmals ohne Perücke und mit einer positiven Einstellung.

Viele befürchten, was nun Bianca Balti s Realität geworden ist: Das italienische Topmodel ist an Krebs erkrankt und zeigt sich beim Sanremo Music Festival erstmals ohne Perücke . Die 40-Jährige musste im September letzten Jahres mit einer aggressiven Form von Eierstockkrebs konfrontiert werden. Als sie wegen starker Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus eingewiesen wurde, erhielt sie die schockierende Diagnose.

Um sich auf ihre Genesung zu konzentrieren, zog sich das Mutter von zwei Kindern aus den Medien zurück. Doch nun feiert Bianca Balti beim Sanremo Music Festival ihr Comeback. Sie tritt in einer extravaganten cremefarbenen Robe mit Cut-Outs auf, die mit einer Fake-Fur-Stola und glitzernden Ohrringen gekonnt kombiniert wird. Ihr ansteckendes Lächeln und ihre selbstbewusste Haltung zeigen, dass sie trotz ihrer schweren Diagnose ihren Weg weitergeht. Am auffälligsten ist jedoch ihr Auftritt ohne Perücke. Erstmals seit ihrer Diagnose präsentiert sich das Model in einem solchen Rahmen ohne die Unterstützung einer Perücke. Bianca Balti führte gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Carlo Conti durch den Abend. Besonders beeindruckend: Bianca hat erst vor wenigen Wochen ihre Chemotherapie abgeschlossen, die auch zum Haarausfall führte. Die Diagnose lässt die 40-Jährige jedoch nicht klein werden. Im Gegenteil, sie scheint das Leben zu genießen und mit positiver Einstellung ihrem Kampf gegen den Krebs zu begegnen. Mit ihrem Auftritt möchte Bianca Balti vielen Betroffenen Mut machen, genauso wie sie bereits auf ihrem Instagram-Profil tut. Dort teilt sie inspirierende Worte und lässt ihre Follower an ihrem Weg teilhaben. 'Am 14. Oktober 2024 begann ich meine Chemotherapie, am 27. Januar beendete ich sie. Zu meiner großen Überraschung fühlte ich mich in diesen letzten Monaten so lebendig wie immer', schreibt sie zu einem Posting zum Weltkrebstag. 'Man sagt: 'Was dich nicht umbringt, macht dich stärker', aber meine Erfahrung ist, dass das, was mich nicht umgebracht hat, das Leben noch mehr lieben ließ', ergänzt sie weiter. Bianca Balti zeigte sich in weiteren drei wunderschönen Roben beim Festival. Dazu zählte ein dunkelblaues Paillettenkleid mit XXL-Ausschnitt, eine hellblaue A-Linie mit Feder-Details und ein transparentes Glitzerkleid im Neckholder-Stil. Obwohl Bianca Balti ihre Chemotherapie hinter sich hat, müssen weitere Behandlungen und Untersuchungen folgen. 'Es ist noch nicht vorbei, aber ich würde es nicht anders haben wollen', teilt sie mit ihren Fans. Sie blickt positiv in die Zukunft und ist überzeugt, dass sie den Krebs besiegen wird.





