Bianca Censoris Grammy-Auftritt: Dr. Costa über den neuen Körpertrend

Der Nackt-Auftritt von Bianca Censori bei den Grammy Awards sorgt für einen neuen Trend im Bereich Schönheit. Der Plastische Chirurg Dr. Christopher Costa berichtet von einer Flut von Anfragen, in denen Frauen sich nach dem Aussehen von Censori bei der Zeremonie erkundigen.

Kanye West s Name wird heutzutage fast ausschließlich mit Skandalen in Verbindung gebracht. Früher war West, der auch unter dem Namen 'Ye' bekannt ist, ein erfolgreicher Rapper und Modedesigner, der mit etablierten Marken zusammenarbeitete. In den letzten Jahren sorgte er jedoch durch diverse Kontroversen für negative Schlagzeilen.

Eines seiner jüngsten Werke war der Auftritt von West und seiner Frau Bianca Censori bei den diesjährigen Grammy Awards, bei dem die 29-Jährige in einem durchsichtigen Netzkleid über den roten Teppich schritt. Die Darbietung ist bis heute in aller Munde und hat offenbar auch bei ungewollten Beobachtern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So berichtet der plastische Chirurg Dr. Christopher Costa aus Las Vegas gegenüber 'TMZ', dass er seit dem Nackter-Auftritt von Bianca Censori mit Anfragen überschüttet wird. Frauen wollen laut Costa so aussehen wie Censori bei den Grammy Awards. Costa spricht damit die zunehmende Tendenz im Bereich Körpergestaltung hin zu mehr Natürlichkeit an, die er beobachtet. Bianca Censori sei dabei ein gutes Beispiel, so der Schönheitschirurg. Laut Costa verfügt sie über Kurven, die nicht übertrieben oder unecht wirken, was sich von den langjährigen Assoziationen mit plastischer Chirurgie unterscheidet. Bei einem möglichen Eingriff würde man versuchen, die Silhouette von Censori, laut Costa eine Sanduhrform, herzustellen. Die Kosten dafür lägen zwischen 30.000 und 75.000 Dollar, wie im Bericht heißt. Besonders während ihrer Ehe mit Kanye West macht Bianca Censori immer wieder mit freizügigen Outfits auf sich aufmerksam. Bei Social Media bemerken Fans des Models immer wieder, dass sie seit der Ehe optisch ganz anders in Erscheinung tritt. Ein Insider berichtete im Sommer vergangenen Jahres gegenüber der britischen 'Daily Mail', dass ihre knappen Outfits auf Kanye West und dessen kontrollsüchtiges Verhalten zurückgehen. Das Verhalten von Kanye West gegenüber Frauen wird besonders kritisch beäugt, insbesondere seitdem der 47-Jährige und Reality-Star Kim Kardashian sich 2021 scheiden ließen. Eine Lippenleser-Expertin analysierte etwa die Szene bei den Grammys und kam zu dem Schluss, dass der Skandal-Rapper Bianca Censori, mit der er seit 2022 verheiratet ist, unangenehme Anweisungen gegeben haben soll, bevor diese ihren Pelzmantel fallen ließ und quasi nackt vor den Kameras stand. 'Du machst jetzt eine Szene' und 'lass ihn hinter dir fallen und dreh dich um, ich hab dich' soll er demnach gesagt haben.





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kanye West Bianca Censori Grammy Awards Körpertrends Plastikchirurgie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kanye West Verteidigt Bianca Censori Nach Durchsichtigem Grammy-AuftrittDie Designerin Bianca Censori sorgte mit ihrem komplett durchsichtigen Kleid auf dem roten Teppich der Grammy Awards für Kontroverse. Ihr Mann, der Rapper Kanye West, verteidigte sie in einer ausführlichen Erklärung auf X und lobte ihr Aussehen. Die Reaktionen auf das Paar waren geteilt, mit einigen, die den Auftritt als 'Demütigungsritual' bezeichneten und West beschuldigten, Bianca zu kontrollieren.

Weiterlesen »

Bianca Censori sorgt mit Nackt-Auftritt für Schlagzeilen: Wer ist die Frau von Rapper Kanye West?Mit ihren freizügigen Looks, wie jetzt bei den Grammys, sorgt Bianca Censori immer wieder für Schlagzeilen. Aber wusstet ihr zum Beispiel, dass sie Architektur studierte und dabei war, die Karriereleiter immer weiter aufzusteigen?

Weiterlesen »

Bianca Censoris Kleid sorgt bei den Grammy Awards für AufsehenBianca Censori, die Partnerin von Rapper Kanye West, sorgte bei der Grammy-Verleihung mit einem hauchdünnen, transparenten Kleid für einen bleibenden Eindruck. Das Kleid ließ Censori fast nackt aussehen.

Weiterlesen »

Bianca Censoris Transparentes Kleid bei den Grammy Awards sorgt für AufsehenBianca Censori, die Ehefrau von Kanye West, sorgte bei den Grammy Awards 2023 mit einem transparenten Kleid für Gesprächsstoff. Der Look löste gemischte Reaktionen aus, mit einigen, die ihn als unpassend für den Anlass kritisierten, während andere ihn als Hommage an Kanyes Albumcover von 'Vultures 1' sahen. Kanyes Instagram-Post über Bianca wurde mittlerweile gelöscht, doch seine positive Reaktion auf den Auftritt seiner Frau ist deutlich. Auch Biancas Familie zeigte sich von dem Auftritt beeindruckt, insbesondere ihre jüngere Schwester Angelina, die sich auf Instagram für ihren Schwestern Stil aussprach.

Weiterlesen »

Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys - Freiwilliger Rückzug nach schockierendem AuftrittKanye West kehrte nach zehn Jahren Abstinenz mit seiner Frau Bianca Censori zu den Grammy Awards zurück. Ihr Auftritt sorgte für Aufsehen, insbesondere wegen Censoris freizügigem Outfit. Gerüchte über einen Rauswurf bestätigte sich nicht. Das Paar hatte freiwillig beschlossen, die Veranstaltung zu verlassen. Trotz der Nominierung für seinen Song „Carnival“ in der Kategorie „Bester Rap-Song“.

Weiterlesen »

Kanye West als Adamskostüm: Virales Meme reagiert auf Bianca Censoris kühnen AuftrittEin Meme, das Kanye West nackt darstellt, während seine Frau Bianca Censori in einem schwarzen Outfit steht, wird im Internet viral. Die Fotomontage löste gemischte Reaktionen aus und führte zu Diskussionen über die Freizügigkeit von Censori und die Zensur von West im Meme.

Weiterlesen »