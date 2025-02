Biathletin Tandrevold Opfer von Hass auf Instagram

Norwegische Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold wurde nach einem misslungenen Auftritt bei der Mixed-Staffel zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Lenzerheide Opfer von schweren Beleidigungen auf Instagram. Ein Nutzer verschärfte sich massiv in seiner Sprache und beschimpfte die 28-Jährige mit hasserfüllten Kommentaren. Tandrevold teilte die Nachricht in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: „Nicht mein Tag heute. Mein Team war überragend und sie verdienen Besseres.“ Ihre Mannschaftskollegen zeigten sich solidarisch und verurteilten das Verhalten des Nutzers auf Twitter.

Die norwegische Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold wurde nach einem misslungenen Auftritt bei der Mixed-Staffel zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Lenzerheide Opfer von schweren Beleidigungen auf Instagram . Tandrevold machte eine entsprechende Nachricht eines Nutzers auf ihrem Account nach dem Rennen öffentlich. Der Nutzer schrieb: „Ich wünsche dir alles Böse auf der Welt“. Doch damit nicht genug. Der Nutzer verschärfte seine Sprache und beschimpfte die Skandinavierin weiter massiv.

„Ich wünsche dir alles Böse auf der Welt, du hässliche, dreckige H***... Für das, was du heute getan hast, wirst du wahrscheinlich für den Rest deines Lebens leiden ... Abschaum, zu nichts fähig ... verdammte F****... Ich hoffe, dein Gewissen wird dich für immer quälen, weil du ein Leben ruiniert hast – dank deiner maximalen Inkompetenz“, führte der Nutzer weiter aus. Tandrevold postete die Nachricht in ihrer Story und schrieb dazu: „Nicht mein Tag heute. Mein Team war überragend und sie verdienen Besseres.“ Sowohl im Liegen- als auch im Stehendanschlag schoss sie jeweils eine Strafrunde und gab ihrer Mannschaftskameradin Maren Kirkeeide sowie den beiden männlichen Kollegen Sturla Holm Lägreid und Johannes Thingnes Bö eine große Hypothek mit auf den Weg. Doch Bö und Co. trösteten ihr Mannschaftskollegin nach dem Rennen und sprachen ihr Mut zu. „Sie darf enttäuscht sein. Das dürfen wir alle. Aber wir müssen auch anerkennen, dass unser Sport offen und großartig ist“, sagte Bö bei 'NRK'. „Ich verurteile dieses Verhalten. Wir leben nicht in einer perfekten Welt, und es gibt Menschen, die nicht klug genug sind, menschlich zu sein und den Sport zu verstehen“, sagte die Weltmeisterin zu 'NRK'. Auch Jeanmonnots Staffel-Kollege, Eric Perrot, sprang Tandrevold zur Seite: „Brauchen wir so etwas heute? Ich meine, es ist für sie ohnehin schon schwer genug. Ich habe gesehen, dass sie einen langen Tag hatte – so etwas kann im Biathlon passieren. Man ist selbst sehr traurig, und dann braucht man nicht noch Negativität von anderen. Es ist schade, dass sich Leute überhaupt die Mühe machen, solche Dinge zu schreiben.“ Eilien Jaquelin gab Tandrevold noch einen Rat mit auf den Weg. „Es ist einfach nur traurig. Das Beste, was man tun kann ist, Instagram nicht zu nutzen oder die Möglichkeit zu deaktivieren, Nachrichten zu erhalten. Das habe ich vor zwei Jahren getan, und ich fühle mich seitdem besser“, sagte der Franzose.





