Der frühere Top-Biathlet Erik Lesser ist nicht mehr regelmäßig als Experte der ARD aktiv. Grund ist eine berufliche Veränderung.

DSV-Star Nawrath verrät ambitioniertes Ziel Der frühere Top-Biathlet Erik Lesser ist nicht mehr regelmäßig als Experte der ARD aktiv. Grund ist eine berufliche Veränderung. Die Biathlon-Saison hat wieder begonnen – ein vertrautes TV-Gesicht ist aber nicht mehr dauerhaft auf dem Bildschirm präsent: Erik Lesser gehört seit diesem Winter nicht mehr zum Expertenteam der ARD..

Dass Ersatz für Lesser benötigt wurde, ist bereits seit einigen Monaten klar. Erik Lesser ist nicht mehr Biathlon-Experte bei der ARDSeit Anfang Mai gehört Lesser zum Trainerstab für den Nachwuchskader 1 der Biathlon-Juniorinnen. Der 38-Jährige hat deswegen als Biathlon-Experte beim öffentlich-rechtlichen FernsehsenderLessers Entscheidung, den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn zu gehen, lässt „sich nicht mit der intensiven Expertentätigkeit kombinieren“, hatte-Sportkoordinator Axel Balkausky im Juni erklärt: „Daher haben wir uns in aller Freundschaft entschieden, dass unsere regelmäßige Zusammenarbeit jetzt endet.

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Erik wird aber sicherlich auch in Zukunft ein gern gesehener Gast bei ARD-Wintersport-Übertragungen bleiben.