Geburtstagskind Fabian Kaskel feiert beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti seinen Einstand. Beim Start unterläuft dem 23-Jährigen ein bitteres Missgeschick.

Geburtstagskind Fabian Kaskel feiert beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti seinen Einstand. Beim Start unterläuft dem 23-Jährigen ein bitteres Missgeschick. Nach nur wenigen Metern passierte ihm ein bitteres Missgeschick: Der deutschen Biathlon-Hoffnung brach der rechte Stock – und das nach nur einem Anschub.

„Am Start ging es schon mal richtig gut los“, sagte der Debütant in derBiathlon: DSV-Sportdirektor springt Kaskel zur Seite Dass das Geburtstagskind dabei mit einem Lächeln auf den Lippen vor dem Mikrofon steht, hat Kaskel dem DSV-Sportdirektor zu verdanken, der ihm nach dem Stockbruch schnell zur Hilfe geeilt war und für Ersatz gesorgt hatte. „Man läuft ja unter dieser Brücke durch, da standZum Glück sei es direkt sein eigener Ersatzstock gewesen. „Deswegen habe ich wenig Zeit verloren“, berichtete Kaskel weiter.

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Seine Leistung im weiteren Verlauf zeigte eindrucksvoll, dass ihn das Missgeschick am Start keineswegs aus der Bahn gebracht hatte. Beim ersten Schießen blieb der 23-Jährige fehlerfrei, insgesamt leistete er sich in allen vier Schießeinlagen nur einen Fehler am Schießstand. Von Aufregung keine Spur: „Ich habe mich ziemlich gefreut einfach auf das Rennen.