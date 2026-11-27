Elvira Öberg feiert den Sieg im Biathlon-Weltcup in Kontiolahti. Während Janina Hettich-Walz mit fünf Fehlern enttäuscht, überzeugt Julia Tannheimer mit Platz sieben.

Im Rahmen des Auftaktweltcups der Biathlon -Saison in Kontiolahti zeigte sich ein deutliches Kräfteverhältnis zwischen den skandinavischen Spitzensportlerinnen und den deutschen Konkurrentinnen. Die 27-jährige Schwedin Elvira Öberg sicherte sich den Sieg vor der 24-jährigen Finnin Sonja Leinamo und der 30-jährigen Franzözin Julia Simon. Für die deutsche Mannschaft verlief der Wettkampf über 15 Kilometer für einige Top-Akteurinnen hingegen wenig erfreulich, während neue Talente erste große Erfolge feierten.

Öberg dominiert mit dem 15. Weltcup-Sieg

Elvira Öberg dominierte das Rennen mit einer präzisen Leistung und einem einzigen Schießfehler. Ihr Erfolg markiert den 15. Weltcupsieg ihrer Karriere, was ihre konstante Klassenzugehörigkeit im internationalen Spitzensport unterstreicht. Die Finnin Sonja Leinamo belegte den zweiten Platz, während Julia Simon die Bronzemedaille errang. Der Sieg der Schwedin steht im starken Kontrast zu den Leistungen der deutschen Frauen, die den erfolgreichen Saisonstart ihrer männlichen Kollegen nicht fortsetzen konnten.

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Tannheimer erfüllt WM-Norm mit Top-Ten-Platz

Für das 21-jährige Biathlon-Talent Julia Tannheimer aus Ulm endete der Wettkampf mit einem äußerst positiven Ergebnis. Die junge Athletin beging lediglich einen Fehler bei den Schießeinlagen und verbesserte sich dadurch auf den siebten Platz. Diese Leistung erfüllt auf Anhieb die normative Hürde für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Tannheimer äußerte sich begeistert über den Lauf und betonte, dass es ein enormes Gefühl sei, endlich im Wettkampf mit der Schießdisziplin erfolgreich zu sein.

Hettich-Walz enttäuscht mit fünf Fehlern

Einen deutlichen Rückschlag erlitt die 30-jährige Vize-Weltmeisterin von 2024, Janina Hettich-Walz. Die Deutsche startete mit einer Serie aus fünf Schießfehlern in das Rennen über 15 Kilometer. Diese zahlreichen Fehler kosteten sie wertvolle Zeit und Platzierungen, sodass sie am Ende auf einem enttäuschenden 48. Platz einlief. Dieser Start gilt als Debakel für die erfahrene Athletin, die mit besseren Ergebnissen gerechnet hatte und nun am Sonntag beim Sprintversuchen muss, das Prestige zurückzugewinnen.

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Voigt ringt mit internen Zweifeln trotz guter Vorlage

Auch die 29-jährige Thüringerin Vanessa Voigt erlebte einen zwiehaften Wettkampftag. Sie traf die ersten 15 Scheiben mit voller Punktzahl und zeigte eine starke Laufleistung. In der letzten Schießeinlage musste sie jedoch mehrfach absetzen und verlor schließlich aufgrund eines Fehlers wertvolle Sekunden. Am Ende reichte es für den 13. Platz, was Voigt selbstkritisch mit den Worten kommentierte, dass der innere Zweifel weiterhin präsent sei und sie am Ende der Saison mehr Mut beweisen müsse als aktuell.

Ausblick auf den Sprint am Sonntag

Nach einem durchwachsenen Auftakt steht für die deutsche Mannschaft am Sonntag das letzte Event des Wochenendes an. Der Sprint der Frauen ist für 16:15 Uhr angesetzt. Für Janina Hettich-Walz bietet diese Disziplin die unmittelbare Chance zur Wiedergutmachung nach dem schwachen Einzelstart. Die Erwartungen an die deutschen Frauen liegen nun stark auf der Stabilisierung der Ergebnisse und der weiteren Bestätigung der neuen Talente wie Julia Tannheimer im internationalen Feld.