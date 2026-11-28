Das deutsche Duo Marlene Fichtner und Justus Strelow überzeugt in der Single-Mixed-Staffel. Der Sieg geht knapp an Schweden.

Strelow optimistisch: "Sind bereit vorne anzugreifen" Das deutsche Duo Marlene Fichtner und Justus Strelow überzeugt in der Single-Mixed-Staffel. Der Sieg geht knapp an Schweden. Die deutsche Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner und Justus Strelow hat beim Weltcup im finnischen Kontiolahti den Sieg knapp verpasst, ist aber auf einen starken zweiten Platz gestürmt.

Für das Team des Deutschen Skiverbandes ist esDer Sieg in einem spannenden Rennen ging an Schweden mit Ella Halvarsson und Sebastian Samuelsson . Das Duo lag 2,9 Sekunden vor Deutschland und 5,3 Sekunden vor Frankreich . Der 29 Jahre alte Strelow überholte auf einer starken Schlussrunde noch den Franzosen Eric Perrot, Gesamtweltcupsieger des vergangenen Winters, und Sturla Holm Lägreid aus Norwegen . Fünfter wurde überraschend Grönland .

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Justus Strelow glänzte im Schlusssprint gegen Eric Perrot„Es hat richtig Spaß gemacht. Dass es für Platz zwei gereicht hat, ist die Sahne auf der Kirsche“, sagte Strelow in derDie Single-Mixed-Staffel wird 2030 bei den Olympischen Winterspielen in Frankreich erstmals ins Programm aufgenommen. Erst einmal hatte es im Weltcup einen Sieg für eine deutsche Single-Mixed-Staffel gegeben. Im Januar 2024 hatte Strelow zusammen mit Vanessa Voigt triumphiert.