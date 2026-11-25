Die Biathlon-Stars Hanna Öberg und Martin Ponsiluoma sind erstmals Eltern geworden. Das schwedische Paar hat einen Sohn.

Die Biathlon-Stars Hanna Öberg und Martin Ponsiluoma sind erstmals Eltern geworden. Das schwedische Paar hat einen Sohn.! Wie die beiden schwedischen Biathlon-Stars auf Instagram mitgeteilt haben, sind sie zum ersten Mal Eltern geworden.

„Endlich ist unser kleiner Junge da“, schrieben Öberg und Ponsiluoma auf Instagram. Er hatte zuvor den Weltcup-Auftakt in Kontiolahti aus persönlichen Gründen abgesagt, um bei Öberg zu sein. Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung.

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Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest duUnter dem Instagram-Post äußerten neben ihrer Schwester Elvira etliche Wintersport-Stars wie Frida Karlsson, Ingrid Landmark Tandrevold, Dorothea Wierer und Franziska Preuß ihre Glückwünsche. Hanna Öberg wird die Weltcup-Saison und sich um ihr Kind kümmern. Im August schrieb sie diesbezüglich auf Instagram: „„Erwartet nicht, mich diesen Winter im Wettkampf zu sehen, aber das Ziel, auf höchstem Niveau zurückzukehren, ist mehr denn je aktuell. “