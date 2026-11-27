Fans suchen ihn vergeblich: Biathlon-Experte Erik Lesser fehlt bei der ARD. Hinter seinem TV-Aus steckt eine neue, spannende Aufgabe für den Ex-Profi.

Der Biathlon-Winter läuft, aber ein beliebter TV-Experte fehlt. Erik Lesser schlägt ein neues Kapitel auf. Die Skijäger sind zurück auf der Mattscheibe! Doch beim Auftakt in den neuen Winter suchten viele Fans vergeblich nach einem gewohnten Gesicht.

Im ARD-Team taucht Erik Lesser ab sofort nicht mehr dauerhaft als Experte vor den Kameras auf. Hinter diesem Rückzug steckt eine neue Job-Aufgabe für den ehemaligen Spitzen-Wintersportler. Das berichtet. Ihren ersten TV-Auftritt bei der Sendeanstalt absolvierte die Italienerin bereits am Donnerstag.

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Künftig teilt sie sich die Einschätzungen der Wettkämpfe mit Olympiasieger Arnd Peiffer. Wirklich unerwartet kommt diese Personalie allerdings nicht: Schon vor etlichen Wochen sickerte durch, dass man für Lesser eine Nachfolge-Lösung finden muss. Inzwischen formt der 38-Jährige die Stars der Zukunft. Bereits im frühen Mai wechselte er ins Trainergeschäft und unterstützt beim DSV bei den jungen Biathletinnen den Nachwuchskader 1.