Die deutschen Biathletinnen haben zum Abschluss des ersten Weltcup-Wochenendes eine Top-Platzierung klar verpasst.

Die deutschen Biathletinnen haben zum Abschluss des ersten Weltcup-Wochenendes eine Top-Platzierung klar verpasst. Den Sieg sicherte sich die Auftaktsiegerin. Janina Hettich-Walz zeigte sich nach den Schwächen am Vortag wieder deutlich verbessert.

Elvira Öberg hat auch das zweite Rennen des neuen Biathlon-Winters gewonnen. Die 27-Jährige gewann im finnischen Kontiolahti nach dem Einzel am Freitag auch den Sprint. Dabei setzte sich die Schwedin mit einem Fehler knapp mit 1,5 Sekunden Vorsprung auf die Französin Justine Braisaz-Bouchet durch. Dritte wurde Kamila Żuk aus Polen .

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Beste Deutsche war Janina Hettich-Walz als 13. . Julia Kink kam auf Position 22 , Julia Tannheimer auf Rang 25 .