Biathlon: Iva Moric bleibt im Sport trotz tragischem Verlust

Die Biathletin Iva Moric hat nach dem Tod ihrer Mutter eine schwere Entscheidung getroffen. Sie wird weiter trainieren, obwohl die neue Saison in Kontiolahti bald beginnt.

Die neue Biathlon -Saison startet in knapp drei Wochen im finnischen Kontiolahti. Die Athleten bereiten sich intensiv auf den Weltcup vor, doch Iva Moric durchlebt eine schwere Zeit. Ihre Mutter starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Moric musste diese Trauer verarbeiten, während sie trainierte.

Bleiben im Sport trotz Trauer

Iva Moric hat gegen SPORT BILD eine Karriere-Entscheidung getroffen. Die 22-Jährige sagte, sie werde weitermachen. Sie hat derzeit keine Kraft. Dennoch ist sie bereit für die Zukunft.

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Unklar ist, ob sie in Finnland an den Start geht. Sie konnte dazu noch keine Aussage machen. Die Männer starten am 26. November mit dem Einzel über 20 Kilometer. Die Frauen beginnen am Tag darauf mit dem Einzel über 15 Kilometer.

Emotionale Trauerrede der Athletin

In ihrer Trauerrede sprach Iva Moric in der vergangenen Woche über die Liebe ihrer Mutter. Sie fragte, wie sie Erfolge feiern soll ohne Anruf. Sie fragte auch nach Niederlagen ohne Telefonkontakt.

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Der Tod ihrer Mutter geschah am 26. Oktober 2024. Seit 2013 litt die Mutter an Krebs. Moric versprach der Verstorbenen, weiterzumachen. Sie will ihren Weg finden.

Wechsel zum kroatischen Verband

Die Athletin startete bis 2025 für Deutschland. Im vergangenen Jahr wechselte sie zum kroatischen Verband. Ihre Eltern stammen aus Kroatien. Moric hat eine besondere Beziehung zum Land.

Beim DSV hatte sie ebenfalls Chancen. Der Druck war jedoch groß. Sie musste Leistung bringen, um nicht abzufallen. Moric schob den Sport zur Seite. Sie konzentrierte sich auf ihre Mutter.

Familie steht an erster Stelle

Moric erklärte, die Familie sei ihre Nummer eins. Sie ist viel mehr bei ihrer Mutter. Diese Entscheidung trifft sie trotz der nahenden Weltcup-Saison. Die Situation bleibt schwierig für die Biathletin.