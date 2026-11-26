Justus Strelow hat beim ersten Weltcup-Rennen in Kontiolahti gleich einen Sahnetag erwischt und wurde Zweiter. Der Sieger ist ein Debütant ganz oben auf dem Treppchen.

Justus Strelow hat in Kontiolahti einen grandiosen Start in die Weltcup-Saison erwischt. Mit nur einem Fehler und einer grandiosen Leistung auf der Loipe musste sich der deutsche Biathlet lediglich Campbell Wright geschlagen geben.

Letzterer feierte seinen ersten Weltcupsieg - der US-Athlet blieb komplett fehlerlos. Dritter wurde der Norweger Vetle Sjaastad Christiansen . Strelow sicherte sich am Donnerstag seinen erst zweiten Podestplatz seiner Karriere - und das rund drei Jahre nach seinem ersten Mal auf dem Podium. Nach den Rennen sagte er: "Ich habe von Anfang gemerkt, dass ich richtig geiles Material habe und musste das Beste draus machen und das ist mir gelungen.

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" Die Biathleten starteten mit einem Einzelrennen über 20 Kilometer in die Weltcup-Saison. Bei frostigen minus fünf Grad Celcius und wechselndem Wind hatten sie die anspruchsvolle und steile Loipen-Runde fünf Mal zu absolvieren. Besonders das Schlüsselstück"The Wall" forderte die Athleten im hohen finnischen Norden voll heraus. Doch das deutsche Team ließ sich von den Bedingungen nicht aus der Ruhe bringen.