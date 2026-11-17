Der Deutsche Skiverband nominiert den Biathlon-Kader für Kontiolahti. Selina Grotian fehlt im Weltcup-Aufgebot, während Julia Tannheimer und Vanessa Voigt dabei sind. Analyse der Auswirkungen und der neuen Teamstruktur für die Saison 2024.

Der Deutsche Skiverband hat die ersten Kaderentscheidungen für die kommende Biathlon-Saison veröffentlicht und dabei erhebliche Veränderungen im Aufgebot vorgenommen. Für den Auftakt des Weltcups im finnischen Kontiolahti zwischen dem 26. und 29. November wurden die Namen der teilnehmenden Athleten bekanntgegeben, wobei eine Überraschung für einige Fans dabei war. Die vielversprechende Selina Grotian fehlt in dem für den November 2024 zusammengestellten Weltcup-Aufgebot, was bedeutet, dass die 22-Jährige zunächst in der zweithöchsten Liga, dem IBU-Cup, antreten muss, um sich für den großen Erfolg zu qualifizieren.

Ergebnisse der internen Qualifikationsrennen

Bei den internen Auswahlentscheidungen zeigten sich klare Hierarchien unter den deutschen Biathletinnen und Biathleten, die durch die Trainer und die Ergebnisse der Qualifikationsrennen in Obertilliach bestimmt wurden. Während Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt bereits fest im Team standen, wurden die drei weiteren Startplätze für die Frauen durch interne Rennen und Trainerentscheidungen vergeben. Dabei überzeugten die Athletinnen Johanna Puff, Julia Kink und Marlene Fichtner enough, um direkt in den Weltcup starten zu dürfen. Diese drei Namen ergänzen das Aufgebot für die erste Station der Saison in Finnland.

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Im Gegensatz dazu muss sich Selina Grotian ihren Weg in die Spitzengruppe erneut erarbeiten. Die fünfmalige Juniorenweltmeisterin gilt als eines der größten deutschen Talente, doch bei den deutschen Qualifikationsrennen am Wochenende in Obertilliach trat sie nicht ohne Probleme an. Sie musste das Kurz-Einzel aufgrund von Schienbeinproblemen abbrechen und landete im anschließenden Sprint nur auf dem zehnten Platz. Diese Ergebnisse waren ausschlaggebend dafür, dass sie nicht für den Start in Kontiolahti nominiert wurde, sondern sich ab dem 26. November im schwedischen Idre Fjäll erneut beweisen muss.

Nominierungen und Starts der männlichen Athlete

Auch bei den Herren des deutschen Nationalteams gab es eine klare Strukturierung der Kadermitglieder für den Saisonstart. Philipp Horn, Philipp Nawrath und Justus Strelow waren als vorqualifizierte Athleten fest im Aufgebot für den Weltcup-Auftakt enthalten. Sie wurden ergänzt durch Danilo Riethmüller, Elias Seidl und Fabian Kaskel, die das Team der Männer für die erste Weltcup-Station komplettieren. Diese sechs Namen bilden die Spitze des deutschen Aufgebots, das am 26. November in Finnland an den Start gehen wird.

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Nicht alle bekannten Namen schafften den Sprung in die höchste Liga. Lucas Fratzscher, Simon Kaiser, Leonhard Pfund, Roman Rees, Franz Schaser sowie David Zobel starten stattdessen für die deutschen Herren in der zweiten Biathlon-Liga, dem IBU-Cup. Diese Aufteilung hat konkrete Auswirkungen auf die persönlichen Beziehungen und Rhythmen der Athleten. Das bedeutet, dass das Paar Marlene Fichtner und Lucas Fratzscher direkt zum Saisonauftakt getrennte Wege gehen muss, da sie in unterschiedlichen Wettbewerben antreten werden.

Strategische Neuausrichtung des Sportdirektors

Bernd Eisenbichler, der Sportdirektor des Deutschen Skiverbands, kommentierte die Entscheidungen und betonte den Fokus auf die Integration junger Talente. Bei den Frauen besteht das Aufgebot neben den etablierten Namen aus einer sehr jungen Mannschaft, die vier Athletinnen des Jahrgangs 2002 und jünger umfasst. Dies spiegelt die strategische Ausrichtung wider, neue Stars langsam an die Weltspitze heranzuführen und die Konkurrenz für die etablierten Namen zu erhöhen.

Eisenbichler erklärte weiter, dass auch bei den Männern der Fokus darauf liegt, die jungen Athleten Schritt für Schritt an den Weltcup heranzuführen. Er betonte, dass die Entscheidungen teilweise sehr eng waren und die Trainer viel Arbeit steckten. Dennoch sei man überzeugt, mit den Aufgeboten für Kontiolahti und Idre eine gute Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Dynamik gefunden zu haben. Diese Balance soll sicherstellen, dass das deutsche Team sowohl kurzfristig konkurrenzfähig bleibt als auch langfristig nachhaltig erfolgreich ist. Die kommenden Wochen im IBU-Cup werden nun zeigen, ob die übrigen Talente wie Grotian oder Fratzscher die nötige Form finden, um bei der nächsten Gelegenheit zurück ins Aufgebot zu wechseln.