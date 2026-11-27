Liveticker vom 15km Einzel in der Biathlon: heute live.

Schwierig gestaltet sich das Bestimmen der Favoritinnen. Gestern wurde deutlich, dass insbesondere das erste Saisonrennen gut für Überraschungen ist. Aber natürlich müssen wir nur einen Blick auf die vergangene Saison richten, um die bekannten und großen Namen zu entdecken.

Da wären die Französinnen um die Gesamtweltcupsiegerin Lou Jeanmonnot und die Einzel-Olympiasiegerin und amtierende Weltmeisterin Julia Simon. Mit der Schwedin Elvira Öberg haben wir die Siegerin des letzten Einzels von Kontiolahti. Deren Schwester Hanna fehlt aufgrund der Geburt ihres ersten Kindes. Dorothea Wierer ist zurückgetreten, doch die Italienerinnen haben immerhin noch Lisa Vittozzi.

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Die finnische Hoffnung heißt Suvi Minkkinen. Und was stellen die Norwegerinnen nach ihrer mäßigen letzten Saison auf die Beine? Beste Schweizerin war im letzten Winter Amy Baserga als Neunzehnte des Gesamtklassements. Die erfahrenen Aita Gasparin und Lena Häcki-Groß blieben deutlich unter ihren Möglichkeiten.