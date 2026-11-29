Der DSV-Biathlet belegt im Sprint Rang vier, Justus Strelow wird beim Sieg von Eric Perrot Fünfter.

Der DSV-Biathlet belegt im Sprint Rang vier, Justus Strelow wird beim Sieg von Eric Perrot Fünfter. Die deutschen Biathleten haben sich weiter in Topform gezeigt, das Podium aber knapp verpasst.

Philipp Nawrath belegte beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti im Sprint den undankbaren vierten Platz. Justus Strelow wurde im Rennen über 10 km Fünfter. Der Sieg ging souverän an den fehlerfreien Gesamtweltcupsieger Eric Perrot vor Campbell Wright und Sebastian Samuelsson . Nawrath lag minimale 1,8 Sekunden hinter dem Schweden, Strelow fehlten 5,2 Sekunden.

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Beide Athleten des Deutschen Skiverbandes blieben fehlerfrei. Zuvor hatte Strelow im Einzel über 20 km und in der Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner Platz zwei belegt. Auch die deutsche Mixed-Staffel war am Samstag Dritte geworden. In Kontiolahti steht am Sonntag noch der Sprint der Frauen auf dem Programm.