Biathlon-Olympiasiegerin Camille Bened tritt der französischen Armee bei

Die französische Biathlon-Weltmeisterin Camille Bened hat sich dem Armée de Champions angeschlossen. Der Vertrag sichert Athletin Training, Gehalt und karriereliche Perspektive.

Die französische Biathlon - Olympia siegerin Camille Bened hat sich offiziell dem Programm Armée de Champions angeschlossen. Am Wochenende gab die 26-Jährige ihren Eintritt in die französische Gendarmerie nationale über ihre Instagram-Account bekannt. Sie begründet ihre Entscheidung mit dem Wunsch, Teil einer Institution zu werden, die Werte wie Engagement, Härte, Selbstverbesserung und Teamgeist verkörpert. Bened sieht in der Mitgliedschaft eine große Ehre und eine ideale Basis für ihre weitere sportliche Laufbahn.

Sportliche Leistungen sichern Aufnahme

Bened hat sich die Aufnahme in das Programm der französischen Streitkräfte durch herausragende sportliche Erfolge verdient. In der Saison 2024 bis 2025 sicherte sie sich die Gesamtwertung des IBU-Cups. Im darauffolgenden Winter stieg sie überraschend in die Weltspitze auf. Im Gesamtweltcup belegte sie den zehnten Platz und gewann bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille mit der Staffel. Zudem erreichte sie im Einzelrennen den sechsten Platz. Diese Leistungen sind die Grundlage für ihre neue Rolle als Soldatin.

Also read Biathlon-Star Iva Moric trauert um Mutter, Weltcup-Saison startet bald

Struktur und Vorteile der Armée de Champions

Das Programm Armée de Champions wird vom französischen Verteidigungsministerium koordiniert und vereint aktuell rund 200 Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Die Athletin und die Sportler werden auf der Basis von Verträgen als Soldaten angestellt. Ein zentraler Bestandteil dieser Vereinbarung ist die Gewährung von Stundenentlastung für das Training. Zudem erhalten die Teilnehmer eine militärische Ausbildung, die sie neben ihrer sportlichen Betätigung absolviert.

Die Aufnahme in das Programm gilt standardmäßig für einen Zeitraum von zwei Jahren und kann im Anschluss verlängert werden. Das französische Verteidigungsministerium verspricht den Teilnehmern eine umfassende Betreuung für die Zeit nach ihrer aktiven Sportlerkarriere. Die Athleten erhalten vom Staat ein festes Gehalt. Nach Beendigung ihrer sportlichen Karriere besteht die Möglichkeit eines reibungslosen Berufseinstiegs. Diese strukturelle Absicherung macht das Programm für viele Spitzensportler attraktiv.

Advertisement

Biathlon-Elite der Armee und historische Beispiele

Camille Bened ist nicht die erste Biathletin, die sich für diese Karriereentscheidung entscheidet. Bei den Olympischen Spielen 2026 waren mehrere Biathleten der Armee vertreten. Lou Jeanmonnot, Éric Perrot sowie die Brüder Fabien und Émilien Claude liefen für das Heer. Beneds Staffel-Kollegin Océane Michelon ist Mitglied der Gendarmerie. Diese Verteilung zeigt, wie tief die Verflechtung zwischen Biathlon-Elite und den französischen Streitkräften ist.

Bened selbst betrachtet den Schritt als Chance für die Zukunft. Sie erklärte, dass dieser neue Abschnitt ihrer Karriere ihr ermöglicht, ihr hochwertiges Sportabenteuer fortzusetzen. Sie freue sich darauf, die Werte und die Farben der französischen Armee stolz zu vertreten. Der Wechsel zum Bataillon in Joinville markiert somit den Beginn eines neuen Lebensabschnitts, der sportliche Exzellenz mit militärischem Dienst verbindet. Die Öffentlichkeit wird weiterhin verfolgen müssen, wie sich die Doppellast von Trainingspflichten und militärischer Ausbildung auf ihre Wettkampfleistung auswirkt.